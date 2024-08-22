- Замечен значительный рост затрат на водоснабжение и канализацию

Жители Баден-Вюртемберга должны будут заплатить больше за воду и канализацию. Ожидается рост примерно на 6% в платежах за воду и канализацию в период с 2023 по 2024 год, как сообщает Статистическое управление в Фелльбахе. Кроме того, базовая плата за водоснабжение, скорее всего, вырастет на 10% в тот же период. В то же время, уровень инфляции, зафиксированный между январем 2023 и январем 2024 года, составил скромные 3,2%.

Статистические аналитики отмечают, что рост тарифов в различных муниципалитетах может существенно отличаться от среднего показателя по штату. В 2024 году средняя плата за воду в штате составит 2,59 евро за кубический метр, что на 15 центов больше, чем в 2023 году. Что касается платы за канализацию, то она, скорее всего, вырастет до 2.24 евро за кубический метр, что составляет рост на 13 центов. Это переводится в средний расходный тариф в размере 4,83 евро за кубический метр или менее 0,5 центов за литр питьевой воды.

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Рост платы за воду и канализацию может стимулировать жителей экономить воду, чтобы компенсировать дополнительные затраты. Несмотря на рост платы за воду на 10%, цена литра питьевой воды остается относительно низкой.

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