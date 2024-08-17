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ОбществоНовостиЧрезвычайные ситуации

Замечательный случай в Вене: женщина плавает под автобусом

В предыдущие августовские дни столица Австрии Вена характеризовалась высокими температурами и небольшим количеством осадков. Однако в прошедшую субботу произошел неожиданный ливень, который вызвал масштабные спасательные работы.

 and  James Williams
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- Замечательный случай в Вене: женщина плавает под автобусом

В центре Вены внезапный летний ливень затопил улицы и железнодорожные пути. Женщина оказалась под водой и оказалась застрявшей под автобусом, как сообщают экстренные службы.

За пределами города Вены было зафиксировано рекордное количество осадков - 110 литров на квадратный метр, что является самым высоким показателем за летний месяц за последние 152 года, согласно данным ORF. Кроме сильного дождя, столицу Австрии также обрушился град.

Критическое состояние женщины

Скользкие условия вокруг автобусной остановки на крутом склоне застали врасплох прохожего. Как сообщило пожарное управление Вены, женщину унесло потоком воды и она оказалась под застрявшим автобусом. Пожарным удалось поднять транспортное средство и освободить женщину. Представитель пожарного управления подтвердил критическое состояние женщины агентству DPA, которое затем доставило ее в ближайшую больницу.

Пожарное управление Вены столкнулось с множеством чрезвычайных ситуаций из-за затопленных улиц и поврежденных водой зданий. Также были нарушены железнодорожные перевозки на одной из городских линий из-за сильного дождя. Однако шторм не охватил всю городскую территорию.

Несмотря на спасение женщины, ее состояние оставалось критическим, что требовало неотложной медицинской помощи. В подобных чрезвычайных ситуациях важны быстрые действия и эффективное взаимодействие.

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