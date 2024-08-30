Прохождение обучения, улучшение навыков или развитие способностей - Замечательное увеличение числа учеников в саксонском ремесленническом секторе.

В этом году в сфере саксонского ремесла мы наблюдали значительный рост числа как мужчин, так и женщин, заключивших ученические договоры по сравнению с прошлым годом. Как сообщила Дрезденская палата ремесел, в Дрезденском регионе зафиксирован рост на 6,2% новых договоров о ремесленном обучении по сравнению с предыдущим годом. В начале нового периода обучения было подписано 1994 новых договора, в отличие от 1877 в прошлом году. Это четвертый год подряд, когда наблюдается рост числа учеников.

Андреас Брзезински, CEO Дрезденской палаты ремесел, прокомментировал: "Эта тенденция свидетельствует о том, что предприятия серьезно заинтересованы в обучении, и молодые люди воспринимают ремесло в регионе как привлекательную сферу для образования и экономики, предлагающую множество возможностей". Он добавил, что опоздавшие все еще могут начать ремесленное обучение, так как некоторые предприятия все еще ищут подходящих учеников на текущий учебный год.

Ремесленные предприятия в Мейсене, Баутцене, Гёрлице, Саксонской Швейцарии-Одергебирге и столице земли Дрезден поддерживают обучение более чем в 80 профессиях.

Аналогичные тенденции в Юго-Западной Саксонии

В этом году в регионе Хемниц было подписано 1939 договоров о ремесленном обучении по 96 различным специальностям, продолжая рост числа договоров об обучении, как сообщила палата ремесел Хемница. Процентное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда было подписано 1884 договора, составляет 2,9%.

Однако, среди популярных профессий лидирует автомобильная мехатроника с 410 новыми договорами, за ней следуют электроника (153), сантехника, отопление и кондиционирование воздуха (127), плотники (93) и маляры и лакировщики (76). Среди учеников 390 женщин и 1549 мужчин. В этом году также было заключено 207 договоров с выпускниками средней школы.

В настоящее время на бирже ученических мест палаты ремесел все еще есть 464 свободных места, что позволяет предприятиям публиковать свои открытые вакансии. Президент палаты ремесел Франк Вагнер отметил, что цифры могли бы быть еще лучше, если бы эти многочисленные открытые места были также заняты. Примечательно, что все еще ощущается нехватка квалифицированных рабочих.

В ответ на растущий интерес к ремеслу многие предприятия в Дрездене также вовлечены в производство ремесел, дополнительно инвестируя в обучение, чтобы удовлетворить этот спрос. Этот рост ученических договоров не ограничивается Дрезденом, так как Юго-Западная Саксония также наблюдает рост договоров об обучении в профессиях, таких как автомобильная мехатроника и электроника.

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