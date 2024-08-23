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Федеральные земли ГерманииНовостиХимические

Замечательно, что пандемия победила грибковые заболевания.

Во время пандемии COVID-19 ученый нашел(ась) себя в Йене, использовавiaux ограничения ситуации как возможность, внося свежий оптимизм в борьбу против смертельных инфекций.

 and  Ksenia Johnson
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В разгар пандемии ученые собрались в Институте Лейбница в Йене (Архивное фото)
В разгар пандемии ученые собрались в Институте Лейбница в Йене (Архивное фото)

- Замечательно, что пандемия победила грибковые заболевания.

В результате благоприятных обстоятельств во время пандемии возродился оптимизм в борьбе с обычно смертельными грибковыми заболеваниями. Докторант-химик из Австралийского университета Нового Южного Уэльса, оказавшийся в Германии из-за закрытия границ Австралии, переориентировал свою работу на Институт Leibniz по изучению природных продуктов и биологии инфекций в Йене, как объявил институт.

Он привнес химический аспект в работу микробиологов института, что привело не только к инновационным стратегиям исследований, но и к сотрудничеству между учеными в Германии и Австралии.

Результат: Ученые разработали различные синтетические полимеры, то есть химические соединения, которые эффективны против дрожжевого грибка "Candida albicans". Один из этих полимеров, в сочетании с препаратом Каспофунгин, показал впечатляющую эффективность против грибка в испытаниях на гусениц шелкопряда. Однако еще предстоит изучить, насколько эта терапия переносима для людей, заявили они. Ученые представили свои открытия в журнале "Nature Communications".

Химические соединения, разработанные учеными и эффективные против дрожжевого грибка "Candida albicans", в основном были созданы благодаря новому подходу, внесенному застрявшим докторантом-химиком. Это сотрудничество между учеными в Германии и Австралии, стимулированное сменой фокуса исследований, имеет потенциал для существенного влияния на лечение грибковых заболеваний.

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