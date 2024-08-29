Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖилье

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

В земле Гессен ожидается существенное снижение выдачи разрешений на строительство. Согласно ассоциации жилищных компаний юго-западной Германии (VdW), в первом полугодии 2024 года было выдано на 26,5% меньше разрешений, чем в предыдущем году. По сравнению с 2022 годом это составляет снижение на 41,8%. Статистическое управление Гессена также отмечает эту тенденцию.

Хотя количество завершенных строительных проектов остается относительно стабильным, член правления VdW Аксель Таузендпунд видит в "драматическом снижении разрешений на строительство" ранний признак растущего спроса на жилье в Гессене. Таузендпунд считает, что "многим уже трудно найти доступное жилье, и в будущем это станет еще сложнее". Эта ситуация усугубляется ожидаемым снижением покупок земли, что может ухудшить дефицит жилья в долгосрочной перспективе.

По мнению VdW, даже в благоприятные времена не строилось достаточно жилья. Теперь кризис в строительной отрасли бьет по ним. "Нехватка разрешений на строительство мешает завершению потенциальных будущих квартир", - подчеркивает Таузендпунд. Председатель ассоциации строительной индустрии Гессен-Тюрингия называет это "тicking time bomb".

Одним из факторов являются рост цен. В прошлом году арендная плата выросла на 6,8%, в то время как затраты на строительство и техническое обслуживание увеличились на 25% по данным VdW. Средняя чистая холодная арендная плата в Гессене составляет 8,21 евро за квадратный метр, а для компаний, входящих в ассоциацию, она составляет всего 7,19 евро. Это делает экономически целесообразное строительство невозможным.

Для стимулирования строительной активности в штате ассоциация предлагает немедленную политическую поддержку. Первым шагом было бы снижение процентных ставок по кредитам на строительство до 1%. "Это не будет государственной помощью, а инвестицией. Повышение строительной активности впоследствии принесет необходимые налоговые доходы", - объясняет правление VdW. Кроме того, Гессенский строительный кодекс должен быть упрощен для ускорения процедур утверждения. Это может включать упрощение процедур, таких как расширение существующих зданий или отмена требований к парковочным местам. В качестве третьей инициативы ассоциация предлагает правительству Гессена усилить финансирование программ серийного строительства с использованием предварительно изготовленных компонентов.

Средства массовой информации сообщают, что с середины года экспертная комиссия, созданная Министерством экономики Гессена, рассматривает пересмотр строительного кодекса. В комиссию входит и VdW. Таузендпунд признает, что пока рано для промежуточного отчета. Министр экономики Кавех Мансури (СДПГ) ожидает, что "вскоре мы получим практические предложения от комиссии о том, как сделать жилищное строительство более доступным и быстрым через fewer regulations and bureaucracy". В настоящее время комиссия сосредоточена на трех областях: "Мы хотим упростить расширение и ремонт существующих зданий. Мы стремимся к ускорению и упрощению. Это означает, что должно быть больше случаев, когда не требуется разрешение на строительство. И мы видим потенциал для внесения изменений в существующие требования к парковочным местам", - уточняет министр по запросу немецкого пресс-агентства.

Ассоциация жилищных компаний юго-западной Германии (VdW) представляет около 200 частных и публичных жилищных компаний в Гессене и южном Рейнланд-Пфальце, которые вместе владеют 400 000 квартир.

Драматическое снижение разрешений на строительство в Гессене, отмеченное членом правления VdW Акселем Таузендпундом, способствует дефициту жилых единиц. Нехватка потенциальных будущих квартир мешает завершению необходимых жилых единиц, делая поиск доступного жилья в регионе еще более сложным для многих людей.

Для стимулирования строительной активности в Гессене ассоциация предлагает немедленную политическую поддержку, в том числе снижение процентных ставок по кредитам на строительство до 1%, упрощение Гессенского строительного кодекса и усиление финансирования программ серийного строительства с использованием предварительно изготовленных компонентов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно