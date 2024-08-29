- Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

В земле Гессен ожидается существенное снижение выдачи разрешений на строительство. Согласно ассоциации жилищных компаний юго-западной Германии (VdW), в первом полугодии 2024 года было выдано на 26,5% меньше разрешений, чем в предыдущем году. По сравнению с 2022 годом это составляет снижение на 41,8%. Статистическое управление Гессена также отмечает эту тенденцию.

Хотя количество завершенных строительных проектов остается относительно стабильным, член правления VdW Аксель Таузендпунд видит в "драматическом снижении разрешений на строительство" ранний признак растущего спроса на жилье в Гессене. Таузендпунд считает, что "многим уже трудно найти доступное жилье, и в будущем это станет еще сложнее". Эта ситуация усугубляется ожидаемым снижением покупок земли, что может ухудшить дефицит жилья в долгосрочной перспективе.

По мнению VdW, даже в благоприятные времена не строилось достаточно жилья. Теперь кризис в строительной отрасли бьет по ним. "Нехватка разрешений на строительство мешает завершению потенциальных будущих квартир", - подчеркивает Таузендпунд. Председатель ассоциации строительной индустрии Гессен-Тюрингия называет это "тicking time bomb".

Одним из факторов являются рост цен. В прошлом году арендная плата выросла на 6,8%, в то время как затраты на строительство и техническое обслуживание увеличились на 25% по данным VdW. Средняя чистая холодная арендная плата в Гессене составляет 8,21 евро за квадратный метр, а для компаний, входящих в ассоциацию, она составляет всего 7,19 евро. Это делает экономически целесообразное строительство невозможным.

Для стимулирования строительной активности в штате ассоциация предлагает немедленную политическую поддержку. Первым шагом было бы снижение процентных ставок по кредитам на строительство до 1%. "Это не будет государственной помощью, а инвестицией. Повышение строительной активности впоследствии принесет необходимые налоговые доходы", - объясняет правление VdW. Кроме того, Гессенский строительный кодекс должен быть упрощен для ускорения процедур утверждения. Это может включать упрощение процедур, таких как расширение существующих зданий или отмена требований к парковочным местам. В качестве третьей инициативы ассоциация предлагает правительству Гессена усилить финансирование программ серийного строительства с использованием предварительно изготовленных компонентов.

Средства массовой информации сообщают, что с середины года экспертная комиссия, созданная Министерством экономики Гессена, рассматривает пересмотр строительного кодекса. В комиссию входит и VdW. Таузендпунд признает, что пока рано для промежуточного отчета. Министр экономики Кавех Мансури (СДПГ) ожидает, что "вскоре мы получим практические предложения от комиссии о том, как сделать жилищное строительство более доступным и быстрым через fewer regulations and bureaucracy". В настоящее время комиссия сосредоточена на трех областях: "Мы хотим упростить расширение и ремонт существующих зданий. Мы стремимся к ускорению и упрощению. Это означает, что должно быть больше случаев, когда не требуется разрешение на строительство. И мы видим потенциал для внесения изменений в существующие требования к парковочным местам", - уточняет министр по запросу немецкого пресс-агентства.

Ассоциация жилищных компаний юго-западной Германии (VdW) представляет около 200 частных и публичных жилищных компаний в Гессене и южном Рейнланд-Пфальце, которые вместе владеют 400 000 квартир.

Драматическое снижение разрешений на строительство в Гессене, отмеченное членом правления VdW Акселем Таузендпундом, способствует дефициту жилых единиц. Нехватка потенциальных будущих квартир мешает завершению необходимых жилых единиц, делая поиск доступного жилья в регионе еще более сложным для многих людей.

Для стимулирования строительной активности в Гессене ассоциация предлагает немедленную политическую поддержку, в том числе снижение процентных ставок по кредитам на строительство до 1%, упрощение Гессенского строительного кодекса и усиление финансирования программ серийного строительства с использованием предварительно изготовленных компонентов.

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