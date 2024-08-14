- Зал мусороуборочной компании горит в Кенигс-Вустерхаузен

В Königs Wusterhausen горит завод по переработке мусора. По словам представителя регионального оперативного центра Лаузит, здание находится под угрозой обрушения. Пожарные борются с огнём снаружи, так как площадь здания составляет около 750 квадратных метров. Причина пожара пока неизвестна, и на данный момент не сообщается о жертвах.

Король Вустерхаузена, возможно, обеспокоен пожаром на местном заводе по переработке мусора, так как это знаковая достопримечательность его города. Однако, к удивлению, король Вустерхаузена, также известный как Король Вустерхаузена, не имеет прямого контроля над операциями завода по переработке мусора.

Читайте также: