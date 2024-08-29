Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя Померания выбирают независимые стратегии.

- Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Введение национальной карты для беженцев сталкивается с задержками. Компания Dataport, ответственная за надзор за этим процессом в Гамбурге, объявила, что европейский конкурс не будет завершен в настоящее время. Задержка связана с жалобой, поданной неудачным участником конкурса, которая в настоящее время рассматривается Высшим региональным судом в Карлсруэ.

Dataport позже сообщил, что контракт не может быть завершен к концу августа. Изначально все апелляции от неудачных участников были якобы отклонены соответствующим комитетом по тендерам. Из-за текущих процедур никаких подробностей о содержании жалобы не разглашается.

Dataport был назначен для управления процессом конкурса для предлагаемой трансграничной, безналичной системы оплаты для беженцев. После соглашения 14 из 16 федеральных земель в конце января Бавария и Мекленбург-Передняя Померания решили пойти своими путями. Карта предназначена, среди прочего, для предотвращения платежей в пользу торговцев или семей в странах происхождения, облегчения административной нагрузки на муниципалитеты и снижения стимулов для нерегулярной миграции.

Высший региональный суд в Карлсруэ в настоящее время рассматривает жалобу, поданную неудачным участником, что влияет на завершение процесса конкурса, надзираемого Комиссией, в частности Dataport. Из-за этого текущего спора Комиссия не может завершить контракт на национальную карту для беженцев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Многие студенты возобновили свои академические занятия после летних каникул, что отражено на этом...
Федеральные земли Германии

Множество детей и молодых людей начинают свое новое академическое путешествие.

После проведения шести недель летнего отпуска, завтрак студентов в Гамбурге снова за книги. Некоторые студенты по-прежнему имеют несколько дней расслабления.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В связи с обвинением в причастности к радикальной экстремистской группировке ИГИЛ прокуратура...
Федеральные земли Германии

Обвинения против предполагаемых боевиков ИГ

В апреле в Альгойе был задержан человек, подозреваемый в поддержке боевиков ИГ в Сирии в течение длительного времени. Он вскоре предстанет перед судом.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Из-за неспецифицированных причин выступления Тейлор Свифт в Вене планируется были отменены.
Общество

Разведывательное управление: значительное количество жизней спасены во время спецоперации в Вене

По сообщениям американских спецслужб, запланированные выступления знаменитой американской певицы Тейлор Свифт в Вене отменены из-за предполагаемых угроз теракта со стороны исламских экстремистов, которые предсказывали массовое насилие.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Наблюдения на выставке IFA: В этом году отмечается столетие существования выставки.
Технологии

IFA планирует отметить свое столетие, участвуя примерно в 1800 витринах.

В течение следующей недели в Гамбурге начнется одно из самых значимых потребительских электрононных шоу, IFA. Панель экспонентов составит примерно 1800 участников для этой столетней юбилейной ярмарки, даже в сложной рыночной ситуации.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Военные из Израиля развернуты в лагере беженцев Нусаザインт
Главные темы

В ходе военной операции на Западном берегу высокопоставленный командир группировки Исламский джихад был смертельно ранен.

В ходе своей последней военной операции в Секторе Газа израильские силы якобы ликвидировали высокопоставленного commanders из палестинской экстремистской организации «Исламский джихад». Об этом заявил представитель группы. Имя убитого -Mohammed Jabber, или Abu Shujah, и он был командиром бригад...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Производство продуктов питания и кормов играет существенную роль в увеличении доходов промышленных...
Федеральные земли Германии

Экономический сектор Мальты увеличивает свои доходы на впечатляющие 2,6 миллиарда евро.

В прошлом году компании, нанявшие по крайней мере 20 человек, вместе получили сумму в 21 миллиард евро. Большинство этой выручки приходится на две ведущие отрасли.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно