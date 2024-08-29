- Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Введение национальной карты для беженцев сталкивается с задержками. Компания Dataport, ответственная за надзор за этим процессом в Гамбурге, объявила, что европейский конкурс не будет завершен в настоящее время. Задержка связана с жалобой, поданной неудачным участником конкурса, которая в настоящее время рассматривается Высшим региональным судом в Карлсруэ.

Dataport позже сообщил, что контракт не может быть завершен к концу августа. Изначально все апелляции от неудачных участников были якобы отклонены соответствующим комитетом по тендерам. Из-за текущих процедур никаких подробностей о содержании жалобы не разглашается.

Dataport был назначен для управления процессом конкурса для предлагаемой трансграничной, безналичной системы оплаты для беженцев. После соглашения 14 из 16 федеральных земель в конце января Бавария и Мекленбург-Передняя Померания решили пойти своими путями. Карта предназначена, среди прочего, для предотвращения платежей в пользу торговцев или семей в странах происхождения, облегчения административной нагрузки на муниципалитеты и снижения стимулов для нерегулярной миграции.

Высший региональный суд в Карлсруэ в настоящее время рассматривает жалобу, поданную неудачным участником, что влияет на завершение процесса конкурса, надзираемого Комиссией, в частности Dataport. Из-за этого текущего спора Комиссия не может завершить контракт на национальную карту для беженцев.

Читайте также: