Закрытие союза может парализовать дочернюю компанию Lufthansa

Угрожают забастовками на бюджетной авиакомпании Lufthansa Discover из-за спора между тремя профсоюзами о представительстве по зарплате для 1900 сотрудников. Ассоциация пилотов (VC) и UFO для бортпроводников хотят сделать недействительным коллективный договор, заключенный их предполагаемым меньшим конкурентом Verdi на прошлой неделе. Установленные в компании профсоюзы призвали своих членов в Discover проголосовать за трудовые споры, чтобы навязать свои собственные соглашения о зарплате. Конфликт на небольшой бюджетной авиакомпании может быстро распространиться на другие компании группы. Вот ключевые вопросы и ответы:

Когда и на каких рейсах угрожают забастовками?

Сперва нужно дождаться результатов голосования, которые подсчитают 21 августа. Если члены согласятся, возможны забастовки на рейсах, выполняемых Discover Airlines. Компания эксплуатирует 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта в европейские и зарубежные курортные направления. Профсоюзы не раскрывают детали по тактическим причинам, но ясно, что они хотят скоординировать свои действия. Не исключены неограниченные забастовки и солидарные забастовки, например, в ядре компании группы.

За что борются сотрудники?

Требования VC и UFO отличаются незначительно от того, что согласился Verdi, согласно их собственным заявлениям. Это частично потому, что Verdi скопировал уже согласованные контракты своих конкурентов, говорит эксперт по зарплате UFO Гарри Ягер. Соглашение о зарплате Verdi было заключено в течение нескольких дней специально созванной комиссией по зарплате. "Здесь была назначена неправомочная представительская группа сотрудниками управления". В этом конкретном случае речь идет не столько о разных содержаниях, сколько о вопросе, с кем заключается соглашение о зарплате, говорит председатель VC Андреас Пиньейро. "Устойчивое" соглашение о зарплате можно заключить только с профсоюзом, который в будущем также будет достаточно силен, чтобы заключать независимые контракты.

Что согласовал Verdi?

Помимо регулярных повышений заработной платы для обеих профессий от 16 до 38 процентов к концу 2027 года, соглашение включает в себя многочисленные положения о надбавках и правилах рабочего времени, корпоративных пенсионных схемах или помощи в случае потери лицензии на полеты. Для своих собственных членов Verdi установил продленные сроки уведомления и дополнительную половину месячной зарплаты.

Что говорит компания об этом?

Даже после протестов компания не видит причин для действий. "У нас есть социальный партнер в Verdi и заключенное соглашение о зарплате. Наш фокус сейчас на реализации соглашения о зарплате и его введении в действие", - объясняет представитель. Генеральный директор Discover Бернд Бауэр описал заключение как важный рубеж, для которого были достигнуты экономические пределы.

Почему не просто посчитать, какой профсоюз сильнее?

В настоящее время нет конкурирующих соглашений о зарплате. Поэтому согласно Закону об единстве зарплаты нельзя нотариально определить, какой профсоюз имеет больше членов в компании и заключал бы тогда соглашение о зарплате. Добровольный подсчет не является обязанностью работодателя, как сообщается в Lufthansa. В конечном итоге профсоюзы должны добровольно инициировать совместную процедуру. Однако этого не ожидается, поскольку ни один из трех вовлеченных профсоюзов не предоставляет информацию о своей собственной организационной силе.

Каковы шансы, что сотрудники действительно проголосуют за забастовку?

Результаты голосования все еще открыты. Однако профсоюзы оптимистично настроены на то, что их члены поддержат их требования.

UFO и VC одинаково оптимистично настроены на получение широкой поддержки своих членов в трудовом споре. Несмотря на три раунда забастовок пилотов зимой, которые не имели эффекта, оба председателя, Пиньейро и Joachim Vázquez-Bürger, сказали, что они уважат голос даже если он будет отклонен. Возможно, сотрудники перейдут в Verdi, чтобы сохранить свои согласованные членские привилегии, которые включают половину месячной зарплаты и продленную защиту от увольнения в случае кризиса. Руководитель переговоров Verdi Марвин Решински уже сообщил о многочисленных новых членах.

Какие другие последствия может иметь конфликт?

Глава UFO Vázquez-Bürger четко заявляет, что речь идет об влиянии специализированных профсоюзов на будущую стратегию группы Lufthansa. Атмосфера уже значительно ухудшилась. Помимо Discover, группа Lufthansa теперь летает на City Airlines, новой, нетарифицированной дочерней компании для коротких и средних перевозок, которая должна заменить Lufthansa Cityline к 2027 году и взять на себя дополнительные рейсы от более дорогой Lufthansa Classic. Генеральный директор Lufthansa Карстен Спор увеличил давление на более дорогую основную рабочую силу с помощью более дешевых дочерних компаний.

Как это может пойти дальше?

Оба VC и UFO боятся подобного подхода со стороны управления Lufthansa с City Airlines, как с Discover. Verdi уже заявил, что будет доступен в качестве тарифного партнера для другой дочерней компании. Пока не ясно, будет ли ДГБ-союз более управляемым для компании, чем специализированные профсоюзы. Verdi недавно добился значительных повышений зарплаты через многочисленные предупредительные забастовки в Eurowings и у наземного персонала группы Lufthansa.

Если голоса сотрудников Discover Airlines приведут к соглашению, как указывают UFO и VC, они могут попытаться скоординировать свои действия с Verdi, предполагаемым меньшим конкурентом, упомянутым в споре, что может привести к забастовкам на ядре компании Lufthansa или других дочерних компаний. Соглашение о зарплате Verdi, хотя и считается в целом похожим на те, которые заключены его конкурентами, было критически воспринято экспертом по зарплате UFO Гарри Ягером за то, что оно было заключено неправомочной представительской группой сотрудников.

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