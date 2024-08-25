- Законодательство о защите жилья в MV пропадает

Три года назад ландтаг в Шверине принял закон, запрещающий преобразование квартир в краткосрочную аренду в определенных районах, в частности тех, где ограничено доступное жилье. Несмотря на то, что муниципалитеты теперь могут запрещать такие преобразования через постановления, закон по-прежнему остается в основном неиспользованным на июнь 2024 года, согласно ответу правительства земли на запрос независимого депутата ландтага Евы Марии Шнайдер-Гартнер.

Причины бездействия правительства в отношении исполнения закона остаются неясными, несмотря на острую нехватку жилья во многих туристических регионах. Ответ правительства земли лишь заявляет, что целью закона было дать муниципалитетам возможность вводить специальные правила использования, чего якобы удалось достичь thanks to закону о целевом использовании Мекленбург-Передняя Померания.

Практические проблемы

Ассоциация городов и муниципалитетов критикует непрактичность закона, ссылаясь на высокие барьеры и значительные административные усилия, связанные с введением постановления для предотвращения преобразования квартир. Они утверждают, что существующий жилищный кризис не может быть облегчен такими мерами.

Сбор обширных данных и мониторинг являются одними из многих проблем, которые ставит закон, и муниципалитет может ввести постановление только в том случае, если нет экономически жизнеспособных альтернатив для решения жилищного кризиса в обозримом будущем. Это требование будет уточнено только в случае судебного разбирательства по поводу отказа в разрешении на преобразование квартиры.

ХДС: Отменить закон

По словам Ассоциации городов и муниципалитетов, незаконные преобразования постоянных квартир в краткосрочную аренду распространены в муниципалитетах, доминирующих в туризме. Они утверждают, что закон о целевом использовании Мекленбург-Передняя Померания является неэффективным решением этой проблемы.

Оппозиция ХДС в ландтаге предлагает отменить закон из-за опасений, что он создает ненужную бюрократию. Лидер партии Даниель Петерс заявляет, что правительство земли должно было признать, что уже действуют постановления, основанные на федеральном законе, в Ростове.

СДПГ: Предложение, а не обязательство

Хотя СДПГ поддерживает сохранение закона, она рассматривает его как возможность, а не как обязательство для муниципалитетов. Заместитель руководителя фракции правящей партии Райнер Альбрехт объясняет, что муниципалитетам должна быть предоставлена возможность защищать свое жилье. По словам Альбрехта, закон предоставил такую возможность, не создавая дополнительную бюрократию, а установив механизмы безопасности для помощи муниципалитетам в потенциальных судебных разбирательствах.

Острая нехватка жилья в туристических регионах еще больше подчеркивает необходимость того, чтобы правительство земли решило практические проблемы закона, о которых сообщает Ассоциация городов и муниципалитетов. Несмотря на цель закона - дать муниципалитетам возможность вводить специальные правила использования, высокие барьеры и обширные требования к сбору данных делают сложным для муниципалитетов эффективное предотвращение преобразования квартир.

Практические трудности, а также восприятие неэффективности закона в борьбе с незаконными преобразованиями привели оппозицию ХДС к предложению отменить его, чтобы минимизировать ненужную бюрократию.

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