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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Законодательное собрание созывает специальную сессию, чтобы обсудить последствия инцидента с ножом.

После vanwege внезапного ножа в Солецине настойчивости требования более быстрых высылок и более строгих правил о применении огнестрельного оружия вырастают. Ландтаг Бранденбурга рассуждает о возможных последствиях.

 and  Max Becker
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- Законодательное собрание созывает специальную сессию, чтобы обсудить последствия инцидента с ножом.

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingen, которое унесло жизни трех человек, ландтаг Бранденбурга запланировал провести специальное заседание в четверг (9:00) для рассмотрения возможных последствий. Фракция AfD в ландтаге Бранденбурга инициировала это собрание. После нападения интенсифицировались дискуссии о ужесточении контроля над оружием и усилении депортаций. Министр-президент Дитмар Вайдке (СДПГ) и министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) выразили сомнения в отношении нового федерального закона, предусматривающего ускоренные возвращения, в то время как федеральный министр внутренних дел Надя Фэсер (СДПГ) считает, что ответственность за это лежит на государствах, которые должны Consistently высылать лиц с неисполненными выдворениями.

Вслед за этим в пятницу в результате ножевого нападения на местном фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли трое и ранено восемь человек. Главным подозреваемым по этому делу является 26-летний сириец, которого планировалось депортировать в Болгарию в прошлом году, но этого не произошло. Фракция AfD выступает за жесткие меры, такие как запрет участия в общественных мероприятиях для беженцев, мигрантов, украинских беженцев, спасающихся от войны, и лиц, подлежащих депортации и имеющих право на пребывание. Бранденбург изберет свой новый ландтаг 22 сентября.

Ландтаг Бранденбурга по просьбе фракции AfD соберется в четверг, чтобы обсудить возможные последствия недавних событий. После выборов в сентябре Бранденбург примет свой новый ландтаг.

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