- Законодательное собрание обсуждает создание, вещание и пенсионные льготы.

Ландтаг Саксонии-Анхальт рассматривает вопросы инклюзии в один из четвергов. В каждом классе этой земли обучается значительное число детей с особыми нуждами в специализированных школах. Партия "Зелёные" планирует выступать за то, чтобы государственная администрация поручила провести исследование по изучению растущего числа детей с особыми образовательными потребностями и предложила решения для улучшения инклюзии. Кроме того, запланированы дебаты по вопросам общественного вещания и пенсионных планов.

Партия "Зелёные" считает, что вложение средств в широкомасштабное исследование растущего числа детей с особыми образовательными потребностями является критически важным для повышения инклюзии в системе образования Саксонии-Анхальт. Необходимо, чтобы государственная администрация рассмотрела эффективные стратегии, вытекающие из этого исследования, для лучшей адаптации детей с особыми нуждами в обычных школах.

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