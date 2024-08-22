Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Законодательное собрание обсуждает создание, вещание и пенсионные льготы.

Темы предстоящих обсуждений в ландтаге Саксонии-Анхальт запланированы на четверг.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
В четверг, внимание уделяется Вводу, Передаче и Выходу на пенсию.
В четверг, внимание уделяется Вводу, Передаче и Выходу на пенсию.

- Законодательное собрание обсуждает создание, вещание и пенсионные льготы.

Ландтаг Саксонии-Анхальт рассматривает вопросы инклюзии в один из четвергов. В каждом классе этой земли обучается значительное число детей с особыми нуждами в специализированных школах. Партия "Зелёные" планирует выступать за то, чтобы государственная администрация поручила провести исследование по изучению растущего числа детей с особыми образовательными потребностями и предложила решения для улучшения инклюзии. Кроме того, запланированы дебаты по вопросам общественного вещания и пенсионных планов.

Партия "Зелёные" считает, что вложение средств в широкомасштабное исследование растущего числа детей с особыми образовательными потребностями является критически важным для повышения инклюзии в системе образования Саксонии-Анхальт. Необходимо, чтобы государственная администрация рассмотрела эффективные стратегии, вытекающие из этого исследования, для лучшей адаптации детей с особыми нуждами в обычных школах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Плохое сотрудничество от погоды помешало успешному урожаю
Федеральные земли Германии

Северо-западные фермеры испытывают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В Шлезвиг-Гольштейне farmers борются со неудовлетворительным урожаем второй год подряд. Урожайность не дотягивает до ожиданий, а рыночные цены не покрывают потребности.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.
Федеральные земли Германии

Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.

Четвёрка пытается взойти на Тёгельберг, находящийся возле замка Нойшванштайн. Сложный спуск по опасной тропе становится фатальным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Тридцатисемилетний индивидуум подозревается в незаконной попытке транспортировки двух вьетнамских...
Федеральные земли Германии

Нападение на дом подозреваемого в торговле людьми в Лейпциге

Два человека из Вьетнама, выдающие себя за туристов, находятся под прицелом, так как подозрения нарастают. В результате, власти провели обыск в Лейпциге, цель которого была найти предполагаемое укрытие их предполагаемого контрабандиста.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Множество сотрудников из сталевого сектора Thyssenkrupp присутствовало на-data-связанном собрании,...
Федеральные земли Германии

Thyssenkrupp Steel: избыточные поставки на фоне протестов совета предприятий

- Thyssenkrupp Steel: избыточные поставки на фоне протестов совета предприятий На крупнейшем немецком производителе стали Thyssenkrupp Steel на прошлой неделе произошло волнение среди сотрудников, вызванное действиями представительного органа работников - профсоюза. Как заявил председатель профсоюза Дзенан Курспахич, профсоюзы предоставили сотрудникам на разных предприятиях информацию о текущем состоянии компании, что привело

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Кианна, влиятельный арт-мер Mundoug, имеет больше миллиона подписчиков в TikTok, регулярно...
Здоровье

Исследование возможного воздействия: Диетологи высказываются по поводу спорных видео о потреблении пищи, которые называются мукбангами.

С ростом популярности видео о consumption of food, известных как mukbangs, диетологи выпускают предупреждения о возможном негативном влиянии на благополучие зрителей.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Найколь Кидман получает ежегодную премию AFI Life Achievement Award в 49-й раз с присутствием Авы...
Общество

Ава Дюверней, режиссер, в настоящее время работает над секретным проектом в Национальном Комитете Демократической партии, как было раскрыто исключительно.

На этой неделе режиссер Ава Дюfermей присутствует на Национальном демократическом съезде, выполняя конкретную обязанность.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Плохое сотрудничество от погоды помешало успешному урожаю
Федеральные земли Германии

Северо-западные фермеры испытывают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В Шлезвиг-Гольштейне farmers борются со неудовлетворительным урожаем второй год подряд. Урожайность не дотягивает до ожиданий, а рыночные цены не покрывают потребности.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.
Федеральные земли Германии

Катающийся встречает свою гибель после падения рядом с Нойшванштейном.

Четвёрка пытается взойти на Тёгельберг, находящийся возле замка Нойшванштайн. Сложный спуск по опасной тропе становится фатальным.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно