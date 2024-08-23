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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент

Законодатели обсуждали вопросы ухода за детьми.

Вопросы, подлежащие рассмотрению в Ландтаге Саксонии-Анхальт в пятницу

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Участники столкнулись с непосильной нагрузкой в пятницу.
Участники столкнулись с непосильной нагрузкой в пятницу.

- Законодатели обсуждали вопросы ухода за детьми.

Парламент Саксонии-Анхальт рассматривает вопросы детского ухода в пятницу. В настоящее время семьи с большим количеством детей в яслях, детских садах и послешкольных программах оплачивают только расходы на содержание старшего ребенка. Предлагается переложить эту ответственность на младшего ребенка, что может быть выгодно для государства. Однако это изменение может повлечь за собой дополнительные расходы для родителей, так как уход в яслях обычно дороже, чем в детском саду.

Также в ходе заседания рассматриваются текущие дискуссии об Олимпийских играх и Дне мира.

Европейский парламент в настоящее время рассматривает различные вопросы, в том числе Олимпийские игры и важность Дня мира. В отличие от этого, парламент Саксонии-Анхальт рассматривает возможность внесения изменений в расходы на детский уход, что может привести к перераспределению ответственности с eldest на youngest child в семьях с несколькими детьми, что может повлиять на финансовое положение некоторых родителей.

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