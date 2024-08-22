- Законодатель: Объединение против авторитаризма

Относительно предстоящих выборов в Саксонии и Тюрингии министр юстиции Гамбурга Анна Галлина призывает всех демократов объединиться против фашизма. Одновременно зеленая политик критикует председателя ХДС Фридриха Мерца за популизм. "Удивительно! Вместо того чтобы бороться с фашистами, они занимаются грубым эгоистичным популизмом", - написала Галлина в платформе X (ранее Twitter).

Мерц: Правительство теряет контроль над страной

Ранее Мерц написал: "Когда федеральный канцлер теряет контроль над правительством, в конечном итоге правительство теряет контроль над всей страной. Это видно в опросах: в Тюрингии и Саксонии все три партии "светофора" борются с пятипроцентным барьером. Как гражданин этой страны, я не испытываю радости от этого".

Галлина ответила: "Тюрингия и Саксония - это ключевые регионы! Демократы всегда должны быть близки и способны стоять единым фронтом против фашизма".

Мерц в Эрфурте в четверг заявил, что в соответствии с единодушным согласием федерального ХДС и всех его земельных ассоциаций сотрудничества с АФД не будет. "Обещание остается в силе. Мы не будем этого делать", - заявил Мерц на совместном мероприятии по избирательной кампании с кандидатом в председатели ХДС в Тюрингии Марио Войтом.

Партии "светофора" на 5 процентов в опросах

По данным недавнего опроса Forsa, ХДС будет самой сильной силой в Саксонии 1 сентября с 33 процентами, за ней следуют АФД с 30 процентами и Союз Сахры Вагенкнехт (BSW) с 13 процентами. СДПГ и Зеленые получат по 6 процентов, чтобы войти в земельный парламент, а Левые будут на 3 процента и таким образом не представлены. Другие партии получат 9 процентов, в том числе FDP с менее чем 3 процентами.

В Тюрингии АФД является самой сильной партией с 30 процентами. ХДС следует за ней с 21 процентом, а BSW с 18. Левые, которые до сих пор были представлены Бодо Рамеловом в качестве министра-президента, находятся на 13 процентах в опросе. СДПГ войдет в земельный парламент с 7 процентами, в то время как Зеленые не достигнут этой цели с 4 процентами. Другие партии получат 7 процентов, в том числе FDP с менее чем 3 процентами.

Критика Мерца в отношении партий "светофора", борющихся с пятипроцентным барьером в Тюрингии и Саксонии, считается необоснованной Галлиной, которая подчеркивает важность единства против фашизма в этих ключевых регионах. Несмотря на заявление Мерца о том, что ХДС не будет сотрудничать с АФД, правая партия получает значительную поддержку в обоих штатах, представляя вызов для демократов.

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