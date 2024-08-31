- Заключительные этапы избирательной борьбы в Тюрингии

По мере приближения выборов в воскресенье представители партий в Тюрингии продолжают свои предвыборные кампании. Ключевые события включают визиты представителя Левой партии и главного кандидата Бодо Рамелова в Грайц и Гера, где его поддержат ГREGОR ГИЗИ и ЯН ван АКЕН.

Завершающее мероприятие АФД с участием главного кандидата и лидера ультраправых Бьёрна Хёкке и федерального председателя Алисы Вайдель в Эрфурте, скорее всего, вызовет контрпротесты. Полиция ожидает присутствие нескольких тысяч человек с обеих сторон.

Также на них рассчитывают Сёдер, Клингель и Баербок

В пятницу в Тюрингию прилетели видные политики, чтобы поддержать своих партийных кандидатов. Баварский министр-президент и руководитель ХСС Маркус Сёдер выступил в Суhle в поддержку кандидата ХДС Марио Войта. Федеральный лидер СДПГ Ларс Клингель, кампанию которого вел министр внутренних дел и кандидат СДПГ Георг Майер в Суhle, призвал избирателей игнорировать популистов.

Немецкий политик-зеленый и федеральный министр иностранных дел Аннелена Баербок, представляющая кандидата от Зеленых Мадлен Хенфлинг в Эрфурте, выразила обеспокоенность потерей демократических большинств в земельном парламенте. Тюрингия находится под коалицией красных-красных-зеленых с 2019 года.

Создание большинства правительства может оказаться сложной задачей

Опросы показывают, что после выборов в воскресенье будет сложно сформировать большинство правительства. Опрос, проведенный Forsa по заказу RTL/ntv, ставит АФД на первое место с 30%, ХДС - 22%, BSW - 17%, Левую партию - 14%, СДПГ - 7% и Зеленых - 4%, а FDP не набирает достаточно голосов, чтобы войти в земельный парламент.

Ранние данные Politbarometer ZDF, опубликованные в пятницу, подтверждают эти результаты, предполагая, что в Тюрингии не будет большинства без АФД или BSW. Согласно этому опросу, АФД получит 29%, ХДС - 23%, а BSW - 18%, а Левую партию - 13%. СДПГ находится в опасной близости от 5-процентного порога, в то время как Зеленые и FDP все еще не могут гарантировать себе место в парламенте.

Кроме того, ни одна из серьезных партий не хочет сотрудничать с АФД, которую офис по защите конституции Тюрингии классифицирует как экстремистскую группу. ХДС также запрещено сотрудничать с Левой партией из-за их несовместимости.

Примерно 1,66 миллиона жителей Тюрингии должны проголосовать за новый земельный парламент в воскресенье.

В преддверии выборов в Тюрингии голландский политик Ян ван Акен присоединится к своим немецким коллегам, чтобы поддержать главного кандидата Левой партии Бодо Рамелова в Гера, приехав из Нидерландов. Политическая обстановка в Тюрингии характеризуется коалицией красных-красных-зеленых с 2019 года, что делает создание большинства правительства сложной задачей.

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