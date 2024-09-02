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Федеральные земли ГерманииНовостиВодитель локомотива

Заключительное собрание для руководства GDL Везельского

За последние 16 лет Клаус Весельски занимал должность лидера профсоюза GDL машинистов, часто вызывая недовольство у пассажиров и Deutsche Bahn. Сейчас профсоюз занялся поиском преемника Весельски.

 and  Grigoriy Williams
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После 16-летнего срока службы Клаус Вессельски уходит в отставку с поста главы GDL
После 16-летнего срока службы Клаус Вессельски уходит в отставку с поста главы GDL

Объединение водителей тяжелого транспорта - Заключительное собрание для руководства GDL Везельского

Высший орган управления Профсоюза машинистов поездов Германии (GDL), известный как Общее собрание, запланировано собраться в Дрездене в понедельник. На этом собрании может быть избран новый лидер, чтобы заменить долгосрочного руководителя профсоюза Клауса Весельского, который уходит после 16 лет службы.

Весельский, 65 лет, возглавлял профсоюз машинистов почти два десятилетия, курируя многочисленные затяжные споры по зарплате с Deutsche Bahn. Его уход неизбежен.

Возможным преемником Весельского является один из заместителей федеральных председателей, Марио Райсс. Как и Весельский, Райсс родом из Саксонии. Опытный механик железнодорожных транспортных средств и машинист, Райсс состоит в GDL с 1990 года и занимал пост заместителя федерального председателя в течение примерно двух лет.

Текущий заместитель федерального председателя Марио Райсс претендует на пост руководителя профсоюза машинистов. Если он будет избран, Райсс унаследует обязанности Весельского, в том числе ведение переговоров с Deutsche Bahn по вопросам зарплаты.

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