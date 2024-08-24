- Заключительная глава мирового путешествия Людвига в пляжный волейбол

Завершается выдающееся профессиональное путешествие олимпийской чемпионки по пляжному волейболу Лауры Людвиг. 38-летней спортсменке, выступающей в паре с Луизой Липманн, не удалось преодолеть четвертьфинал престижного турнира в Гамбурге, ее родном городе, уступив своим немецким преемницам Свенье Мюллер и Цинье Тильманн. Европейские чемпионки одержали победу над Людвиг и Липманн со счетом 21:15, 21:18.

После раннего вылета в групповом этапе Олимпийских игр в Париже Людвиг объявила о завершении карьеры. После международного турнира в Гамбурге она навсегда покинет большой спорт на предстоящих немецких чемпионатах в Тимеendorфе. Людвиг получит достойную отставку во время финалов в Гамбурге в воскресенье.

Людвиг и Липманн вышли в 1/16 финала в пятницу, победив литовскую пару Монику Пауликене и Аине Раупелите. Затем они обыграли Джулию Сколс и Бетси Флинт из США со счетом 21:15, 19:21, 15:12 и вышли в четвертьфинал против Мюллер и Тильманн.

23-летняя Мюллер и 10-летняя старшая Тильманн встретятся с бразильской парой Галлил Тамела Корраделли и Виктория Лопес Перейра Тosta в воскресенье, чтобы побороться за место в финале.

Олимпийские серебряные медалисты Эллерс и Виклер снялись из-за травмы

Отдельно стоит отметить, что олимпийские серебряные медалисты Нильс Эллерс и Клеменс Виклер были вынуждены сняться с турнира в Гамбурге из-за травмы. Во время победного матча против швейцарской пары Квентин Метраль и Джонатан Джордан в четверг Эллерс получил травму лодыжки.

Впоследствии гамбургская пара не приняла участие в своих следующих двух групповых матчах. К сожалению, травма Эллерса оказалась слишком серьезной, чтобы продолжить соревнования.

После разочаровывающего вылета в Париже Людвиг объявила о своем уходе с немецких чемпионатов в Тимеendorфе. Несмотря на поражение в четвертьфинале в Гамбурге, Людвиг и Липманн провели успешный турнир, дойдя до 1/16 финала перед уходом со сцены.

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