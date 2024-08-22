- Заключенный в морской катастрофе, богатый технологический магнат Майк Линч погиб.

После трехдневной охоты на яхте миллиардера Майка Линча, подобного британскому Биллу Гейтсу в известности в технических кругах, произошла трагедия. Яхта затонула у побережья итальянского острова Сицилия в Средиземном море. Тело 59-летнего бизнесмена было найдено водолазами среди обломков. Сейчас все силы направлены на поиски его 18-летней дочери. В понедельном инциденте погибли семь человек, в том числе двое друзей Линча.

Кошмар развернулся, когда экипаж и пассажиры были застигнуты врасплох жестоким штормом возле Porticello, близ столицы Палермо. "Байесиан" находился всего в 900 метрах от берега. Теории указывают на то, что яхту могло опрокинуть внезапное волнение, сделав ее неустойчивой в воде. Предполагается, что корабль затонул в течение 60 секунд. Некоторые считают, что открытый люк или неправильно выровненный киль могут быть виновниками.

Легендарный техномагнат Майк Линч прославился продажей своей компании Autonomy корпорации Hewlett-Packard в 2011 году за астрономическую сумму в $11 миллиардов (около €10 миллиардов в нынешнем эквиваленте) - сделка, ставшая одной из самых провальных в истории Силиконовой долины.

Линч и его бывший финансовый директор Стив Чемберлен были обвинены в сокрытии истинного положения дел своей компании от американской компании. Однако присяжные оправдали обоих. Трагически, Чемберлен был сбит машиной во время бега всего за несколько дней до этой истории.

Несмотря на судебные разбирательства в Великобритании, вклад Майка Линча в индустрию технологий был широко признан. После гибели Линча в результате крушения яхты многие выразили свои соболезнования в связи с потерей одной из самых ярких фигур в британском секторе высоких технологий.

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