- Заключенному за созданием Telegram было предоставлено временное освобождение.

Французские правоохранительные органы начали полноценное расследование против создателя Telegram, Павла Дурова, из-за обвинений в пособничестве незаконной деятельности. Французская судебная система считает, что есть достаточно доказательств для поддержки этого утверждения, как заявила прокуратура. В результате Дурова выпустили под залог в размере пяти миллионов евро, и теперь он находится под строгим надзором судебной системы, ему запрещено покидать Францию. На момент этого сообщения Дurov еще не сделал публичное заявление.

Дело против Дурова может перейти к полноценному судебному разбирательству, если следователи смогут собрать достаточно доказательств против него. С другой стороны, они могут решить закрыть дело, если доказательства окажутся недостаточно вескими.

Telegram под пристальным вниманием за пособничество в тяжких преступлениях

По данным прокуратуры, предварительные расследования против Дурова велись в течение длительного времени. Обвинение заключается в том, что он действовал как сообщник, не вмешиваясь в Telegram и отказываясь сотрудничать с властями в случаях наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и нескольких преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми. Кроме того, его отказ сотрудничать с властями в отношении разрешенных законом мер наблюдения также вызвал критику.

Дурова разыскивали власти. В субботу вечером он был арестован в аэропортуnear Paris.

Обвинения в жестоком обращении с ребенком?

По данным AFP, он также обвиняется в жестоком обращении с одним из своих детей. Расследование против Дурова было начато, как узнал AFP в среду из источников, знакомых с делом. Обвиняемый инцидент жестокого обращения с ребенком произошел в 2017 году, когда ребенок находился в школе в Париже.

Telegram защищает себя от этих обвинений. Компания утверждает, что соблюдает все соответствующие нормативные акты. Дурова, с их точки зрения, нечего скрывать. Более того, они считают абсурдным обвинять платформу или ее владельца в неправильном использовании сервисов третьими лицами.

Telegram подвергался критике за якобы беспечное отношение к разжиганию ненависти и другим незаконным действиям. Компания, однако, настаивает на том, что придерживается "стандартов отрасли".

Французские власти передали дело против Дурова в Комиссию, чтобы получить от них совет о том, достаточно ли доказательств для судебного разбирательства. Несмотря на утверждения Telegram о соблюдении нормативных актов, Комиссия может решить ужесточить меры в отношении платформы из-за предполагаемой роли в пособничестве незаконной деятельности.

Читайте также: