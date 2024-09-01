- Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

После десяти лет судебных разбирательств, процесс против подозреваемого в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК) подходит к концу в Гамбурге. Защитник представит свои заключительные доводы в понедельник (в 9:30). Вслед за этим Высший региональный суд Ганзы может огласить свой вердикт, как сообщил пресс-служба суда. Федеральная прокуратура требует четырех с половиной лет лишения свободы для 50-летнего подозреваемого из-за обвинений в связях с иностранной террористической организацией. Защита, однако, добивается оправдания подозреваемого.

Этот турецкий гражданин подозревается в том, что он работал полный рабочий день в качестве оператива РПК в Северной Германии и Северном Рейне-Вестфалии с сентября 2018 года по июнь 2020 года. Подозреваемый был арестован на Кипре в марте после выдачи европейского ордера на арест Германией. В июне он был доставлен в Германию и с тех пор находится под стражей.

50-летний подозреваемый, обвиняемый в работе полный рабочий день в качестве оператива РПК, связан с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Процесс против этого подозреваемого, который велся в Гамбурге, подходит к концу.

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