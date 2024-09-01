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Федеральные земли ГерманииНовостиРПК

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
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За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению лица, якобы являющегося высокопоставленным членом PKK.

- Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

После десяти лет судебных разбирательств, процесс против подозреваемого в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК) подходит к концу в Гамбурге. Защитник представит свои заключительные доводы в понедельник (в 9:30). Вслед за этим Высший региональный суд Ганзы может огласить свой вердикт, как сообщил пресс-служба суда. Федеральная прокуратура требует четырех с половиной лет лишения свободы для 50-летнего подозреваемого из-за обвинений в связях с иностранной террористической организацией. Защита, однако, добивается оправдания подозреваемого.

Этот турецкий гражданин подозревается в том, что он работал полный рабочий день в качестве оператива РПК в Северной Германии и Северном Рейне-Вестфалии с сентября 2018 года по июнь 2020 года. Подозреваемый был арестован на Кипре в марте после выдачи европейского ордера на арест Германией. В июне он был доставлен в Германию и с тех пор находится под стражей.

50-летний подозреваемый, обвиняемый в работе полный рабочий день в качестве оператива РПК, связан с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Процесс против этого подозреваемого, который велся в Гамбурге, подходит к концу.

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