- Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Из-за своей поддержки экстремистской группы, известной как Исламское государство (ИГ), 29-летний сириец получил трехлетний срок в Берлине. Индивидуум, который находился в розыске, был арестован вскоре после вынесения приговора и в настоящее время содержится под стражей, как подтвердил представитель суда. Стоит отметить, что приговор все еще awaits final approval.

Согласно решению берлинского суда, этот человек, исповедующий крайние исламские идеологии, присоединился к террористической организации Исламское государство в 2014 году на родине. По словам вердикта, он был назначен на незначительные должности, такие как проверка персонала и транспортных средств. Однако он был недоволен своей ролью и переехал в Германию в 2015 году, где получил статус беженца.

Тем не менее, он продолжал поддерживать связь с несколькими членами ИГ, базирующимися в Сирии, и оставался верен группе, как было указано в сегодняшнем вердикте судьи. В частности, он собирал информацию о сирийском активисте по правам человека, проживающем в Берлине, и распространял пропаганду ИГ через различные мессенджеры, чтобы привлечь больше сторонников и новобранцев.

После признания виновным в Берлине, 29-летний мужчина выразил свою неизменную верность террористической организации Исламское государство, как заявил судья от Верховного суда. Верховный суд также подробно описал его действия, которые включали предоставление информации о берлинском активисте по правам человека членам ИГ и распространение пропаганды через мессенджеры.

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