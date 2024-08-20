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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

Закладка фундамента для нового завода по производству чипов в Дрездене.

В прошлом году тайваньский производитель полупроводников TSMC объявил о планах построить завод в Дрездене. Теперь состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта на севере Дрездена, где главные штаб-квартиры компаний уже были размещены, в том числе и самой TSMC.

 and  Anne Legman
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Будущий завод по производству микрочипов ESMC в Дрездене.optimized для значительного усиления...
Будущий завод по производству микрочипов ESMC в Дрездене.optimized для значительного усиления möj-liной производства полупроводников в рамках Европы.

- Закладка фундамента для нового завода по производству чипов в Дрездене.

Сегодня в 11:00 началось строительство нового завода по производству микросхем в Дрездене. Этот проект стоимостью €10 млрд является результатом сотрудничества гиганта TSMC из Тайваня и местных компаний из Дрездена, таких как Bosch, Infineon и NXP Semiconductor. TSMC владеет 70% акций компании, а другие партнеры делят оставшиеся 30% поровну. Завод будет называться Европейская компания по производству полупроводников (ESMC) и начнет работу в 2027 году, в основном производя чипы для автомобильной промышленности. Ожидается, что первый завод TSMC в Европе создаст около 2000 рабочих мест.

На этом знаменательном событии присутствуют канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Инвестиции в ESMC направлены на переориентацию производства микросхем в ЕС. Цель состоит в том, чтобы увеличить долю ЕС на мировом рынке чипов с нынешних 10% до впечатляющих 20%.

Следующее заявление содержит дополнительные детали о проекте ESMC: "В устав компании будет добавлено обязательство инвестировать дополнительные €2 млрд в исследования и разработки в течение следующего десятилетия".

При успешной реализации проекта ожидается, что "Следующие преимущества будут получены от увеличения производства микросхем в ЕС: снижение зависимости от иностранных источников и стимулирование европейской экономики".

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