Заявление губернатора Нагла: значительное развитие железнодорожной инфраструктуры в настоящее время недостижимо

Из-за лет пренебрежения инвестициями, разговоры о повышении условий в Deutsche Bahn набирают обороты. Но с ограниченными средствами, значительные успехи могут оказаться трудными. Глава Infrago, компании-владельца сети, отвергает возможность крупных строительных проектов, заявляя, что другие вопросы требуют внимания.

Что касается масштабного расширения и строительных проектов, руководитель сети Deutsche Bahn (Infrago) Филипп Нагл видит мало возможностей для роста. "Если мы уже боремся за поддержание наших 33 000 километров путей, то с каждым добавленным километром это становится все труднее", - объяснил Нагл газете "Файнэншл Таймс" (FT). В первую очередь, текущая сеть нуждается в достаточном финансировании, подчеркнул 42-летний австрийский менеджер. Он упомянул, что План федеральной транспортной инфраструктуры Consistently включает в себя больше проектов, чем те, которые в конечном итоге реализуются.

К таким проектам относятся крупные мероприятия, такие как туннель для скоростных поездов в Франкфурте, строительство которого запланировано на 2030-е годы и открытие которого запланировано на 2040-е годы. Нагл не прямо не комментировал это. Однако он подчеркнул, что строительство новых путей, особенно туннелей, дорого в управлении: "Это часто упускается из виду". Даже про-железнодорожная Швейцария в настоящее время интенсивно дискутирует об этом. "Конечно, мы реализуем важные расширения и новые строительные проекты", - сказал Нагл. Но для быстрого расширения емкости они также полагаются на более мелкие и средние меры. К концу 2027 года они планируют завершить более 200 из них.

Говоря о спорной железнодорожной финансировании в среднесрочной перспективе, Нагл сказал, что они ранее получали средства на годовой основе. Теперь у них есть трехлетний план. "Мы надеемся и ожидаем, что мы сможем продолжать на этом уровне финансирования в 2028 и 2029 годах", - сказал Нагл. Однако это не ясно в настоящее время.

Текущее состояние экономики Deutsche Bahn, которое сосредоточено на поддержании существующей инфраструктуры, оставляет мало места для крупных строительных проектов, как признал глава Infrago Филипп Нагл. Ограниченные средства, выделенные Deutsche Bahn, могут создать проблемы для значительного прогресса в улучшении экономики железнодорожной системы.

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