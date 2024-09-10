Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Заявляет о спокойном и спокойном подходе к обсуждению интеграции, предлагает Филиппи.

Министр социальных дел Нижней Саксонии призывает проявлять осторожность в текущем обсуждении вопросов выдворений и управления границами. Он подчеркивает отсутствие дискуссии по вопросу перспектив интеграции.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Министр по делам интеграции Нижней Саксонии выступает за более беспристрастное восприятие в...
Министр по делам интеграции Нижней Саксонии выступает за более беспристрастное восприятие в дискуссии о миграции.

- Заявляет о спокойном и спокойном подходе к обсуждению интеграции, предлагает Филиппи.

Глава Конференции министров по интеграции, Андреас Филиппи из СДПГ, призывает сохранять хладнокровие в дискуссиях об интеграции иммигрантов. На фоне продолжающегося обсуждения депортаций и контроля границ министр социальных дел Нижней Саксонии заявил в интервью "Вельту": "Я наблюдаю некоторую излишне эмоциональную реакцию политики после выборов на Востоке".

Филиппи считает, что внимание сосредоточено не на возможностях. Он сказал: "Мы также нуждаемся в несомненно более интенсивном притоке иммигрантов на рынок труда, чтобы справиться с нашим демографическим дефицитом. Никто не может этого отрицать". Филиппи упомянул нерегулируемую, нелегальную миграцию как проблему. "Тяжкие преступления должны наказываться строго", подчеркнул министр социальных дел, труда, здравоохранения и равных возможностей Нижней Саксонии.

С лета Нижняя Саксония возглавляет президиум Конференции министров по интеграции. В интервью "Вельту" Филиппи предложил инициативу по интеграции на рынке труда. В профессиях, таких как выпечка, ИТ и кулинария, иммигранты должны быстрее переходить к настоящей работе и действиям, сокращая время, проведенное с властями и бумажной работой.

Несмотря на призыв Филиппи к взвешенному подходу к иммиграции, в Европейском Союзе высказываются опасения по поводу притока иммигрантов. Европейский Союз, являясь коллективом нескольких наций, должен найти консенсус в иммиграционной политике, чтобы обеспечить гармоничный процесс интеграции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно