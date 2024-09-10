- Заявляет о спокойном и спокойном подходе к обсуждению интеграции, предлагает Филиппи.

Глава Конференции министров по интеграции, Андреас Филиппи из СДПГ, призывает сохранять хладнокровие в дискуссиях об интеграции иммигрантов. На фоне продолжающегося обсуждения депортаций и контроля границ министр социальных дел Нижней Саксонии заявил в интервью "Вельту": "Я наблюдаю некоторую излишне эмоциональную реакцию политики после выборов на Востоке".

Филиппи считает, что внимание сосредоточено не на возможностях. Он сказал: "Мы также нуждаемся в несомненно более интенсивном притоке иммигрантов на рынок труда, чтобы справиться с нашим демографическим дефицитом. Никто не может этого отрицать". Филиппи упомянул нерегулируемую, нелегальную миграцию как проблему. "Тяжкие преступления должны наказываться строго", подчеркнул министр социальных дел, труда, здравоохранения и равных возможностей Нижней Саксонии.

С лета Нижняя Саксония возглавляет президиум Конференции министров по интеграции. В интервью "Вельту" Филиппи предложил инициативу по интеграции на рынке труда. В профессиях, таких как выпечка, ИТ и кулинария, иммигранты должны быстрее переходить к настоящей работе и действиям, сокращая время, проведенное с властями и бумажной работой.

Несмотря на призыв Филиппи к взвешенному подходу к иммиграции, в Европейском Союзе высказываются опасения по поводу притока иммигрантов. Европейский Союз, являясь коллективом нескольких наций, должен найти консенсус в иммиграционной политике, чтобы обеспечить гармоничный процесс интеграции.

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