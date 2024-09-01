- Заявки на выращивание каннабиса в Саксонии: объем поданных заявок

В Саксонии на данный момент поступило не так много заявок на получение разрешения на создание коллективного хозяйства по выращиванию марихуаны. Как сообщил представитель соответствующего управления Саксонской государственной администрации (ЛСА) по запросу, на данный момент было подано десять заявок. Управление еще не выдало ни одного разрешения и не отклонило ни одной заявки. "Первые одобрения ожидаются ближе к концу сентября - началу октября", - добавили они. Выращивание не может начаться до получения разрешения. Заявки поступили из Дрездена, Хемница, два из Лейпцига, Гёрлиц и Циттау.

С 1 июля заявки на создание коллективных хозяйств по выращиванию каннабиса принимаются. Так называемые социальные клубы могут подавать заявки на получение разрешений, которые позволяют выращивать марихуану для личного пользования или для совместного использования в группе до 500 взрослых членов.

Несмотря на то, что возможность создания коллективных хозяйств по выращиванию каннабиса доступна с 1 июля, интерес к таким вариантам в Саксонии ограничивается десятью заявками. Процесс рассмотрения этих заявок, как ожидается, начнется ближе к концу сентября или началу октября.

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