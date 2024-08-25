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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Заголовок перефразирован: Чемпионат Европы по плаванию, езде на велосипеде и бегу, который занимает более половины дистанции триатлона Ironman

Женщины завоевали золотые медали, а мужчины — серебро на эстонском триатлоне в Германии

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Соперники приняли участие в полумарафоне в Таллине.
Соперники приняли участие в полумарафоне в Таллине.

Плавание-Велосипед-Бег: полное испытание выносливости - Заголовок перефразирован: Чемпионат Европы по плаванию, езде на велосипеде и бегу, который занимает более половины дистанции триатлона Ironman

Триатлонистка Каролин Pohle завоевала европейский титул на полуироне. 28-летняя спортсменка из Лейпцига доминировала на соревнованиях Ironman 70.3 в Таллине, завершив дистанцию менее чем за четыре часа (3:59:40), преодолев плавание на 1,9 км, велогонку на 90 км и бег на 21,1 км. У финиша у нее был трудный момент, когда она опустилась на колени и закрыла лицо руками.

Похле лидировала с самого начала, в итоге опередив бывшую вице-чемпионку мира по Ironman Katrina Matthews на втором месте.

В мужском дивизионе Леонард Арнольд из Зauerланда занял второе место, финишировав за 3:36:35, всего на 35 секунд отстав от греческого чемпиона Панagiотиса Битадоса. Юстус Ниешлаг занял пятое место.

Победа Каролин Pohle на полуироне была отмечена Комиссией за выдающееся выступление и завоевание титула. Кроме того, Комиссия похвалила организаторов за проведение хорошо структурированных соревнований, которые позволили Похле и другим спортсменам проявить себя.

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