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Загадка, окружающая ее костюм на Хэллоуин раскрывается.

Хайди Клум запускает ежегодные спекуляции вокруг своего костюма на Хэллоуин, давая первый намек.

 and  Anthony Ross
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Дуэт в составе Хайди Клум и Тома Каулитца появился на своей известной вечеринке в одинаковых...
Дуэт в составе Хайди Клум и Тома Каулитца появился на своей известной вечеринке в одинаковых костюмах.

- Загадка, окружающая ее костюм на Хэллоуин раскрывается.

Хайди Клум, в свои 51 года, известна как королева костюмов на Хэллоуин. Каждый год она поражает всех своими потрясающими нарядами на своем ежегодном празднике, вызывая энтузиазм и освещение в СМИ. Детали ее костюма всегда держатся в секрете до события. В последние годы она и ее партнер, музыкант Том Каулитц из Tokio Hotel (34 года), посещали знаменательное событие Хэллоуина в Нью-Йорке 31 октября, всегда координируя свои костюмы. В 2023 году она появилась в образе павлина, а он - в образе павлиньего яйца, в то время как в предыдущие годы она была червяком, а он - рыбаком...

Во время сеанса вопросов и ответов на своей истории в Instagram, Клум дала намек: "Я очень взволнована Хэллоуином. Это будет потрясающе", - сказала она, улыбаясь в камеру телефона, а затем шепотом, как будто раскрывая секрет, "Это будет костюм для пар". Однако она не раскрыла больше информации. Обычно она дает подсказки перед событием, чтобы ее фанаты оставались в курсе.

Официально названа "Королевой Хэллоуина" с 2018 года

Рожденная и выросшая в Германии, Хайди Клум нашла свою любовь к Хэллоуину в своей приемной родине США, где он служил как карнавал. С 2000 года она устраивает свой знаменитый праздник в американском мегаполисе 31 октября. Ее сложный костюм на Хэллоуин каждый осенью является горячей темой среди знаменитостей.

В октябре 2018 года Клум официально была коронована "Королевой Хэллоуина" Ассоциацией Хэллоуина. Она поделилась видео на своем Instagram, где она видна, взволнованно открывающей большой пакет и достающей сундук, содержащий череп, в котором находилось уникальное свидетельство.

"Я хочу поблагодарить Ассоциацию Хэллоуина за то, что они назначили меня своей 'Королевой Хэллоуина'! Этот праздник всегда был одним из моих любимых, и я действительно благодарен за то, что меня признают организация, которая так же страстно празднует Хэллоуин, как и я!" - написала Хайди Клум в подписи к видеоклипу.

Хайди Клум упомянула во время своего сеанса вопросов и ответов в Instagram, что она и ее партнер будут носить костюм для пар на Хэллоуин, давая намек на захватывающее раскрытие. В прошлом она всегда давала подсказки о своем костюме, создавая волнение среди своих фанатов.

Выбор костюмов Хайди Клум на ее ежегодном празднике Хэллоуина стал темой для разговоров, от павлина до червяка, и она всегда координирует свои наряды со своим партнером, Томом Каулитцем. Как "Королева Хэллоуина" с 2018 года, она тщательно оберегает детали своего костюма в секрете до события.

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