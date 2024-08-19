- Заднее столкновение привело к семи пострадавшим.

В результате дорожного происшествия, произошедшего к северу от Франкфурта, семь человек, в том числе две подростка, получили травмы, некоторые из которых были тяжелыми. 19-летний молодой человек управлял автомобилем по трассе B3 в Бад-Вильбеле (район Веттерау) в воскресный вечер, когда он столкнулся с лобовым столкновением, пытаясь обогнать другое транспортное средство. В автомобиле, в котором находились 44-летняя мать и ее 11-летняя дочь, серьезно пострадали в результате аварии. Спасателям пришлось извлечь женщину из машины из-за тяжести травм. 19-летний молодой человек также получил серьезные травмы.

Два других водителя, находившиеся непосредственно за 44-летней женщиной, не смогли вовремя затормозить и врезались в поврежденные автомобили. 49-летняя женщина, ее 9-летняя дочь и жители второго автомобиля в возрасте 39 и 41 года получили лишь незначительные травмы.

Все семеро пострадавших были доставлены в ближайшие медицинские учреждения на скорой помощи. Кроме того, был назначен эксперт по расследованию дорожно-транспортных происшествий, а также назначен анализ крови виновнику аварии.

Расследование аварии включало в себя анализ данных о перевозках и телекоммуникациях вовлеченных транспортных средств для воссоздания последовательности событий. Также были контактированы телекоммуникационные компании для получения записей звонков водителей для дальнейшего расследования.

Читайте также: