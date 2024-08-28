Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Задержки в обслуживании ICE: перерыв в поездках между Марбургом и Гиссеном

В результате повреждения контактной линии несколько долгосрочных поездов имеют задержку

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- Задержки в обслуживании ICE: перерыв в поездках между Марбургом и Гиссеном

Пассажиры, следующие на поезде из Майнбурга в Гиссен, могут столкнуться с задержками до позднего вечера. Некоторые поезда ICE испытывают задержки примерно в 25 минут, сообщает Deutsche Bahn. Задержки могут затронуть маршруты из Штральзунда или Гамбурга в Карлсруэ через Ганновер, Кассель-Вильгельмсхёэ, Майнбург и Франкфурт.

Остановки обусловлены повреждением контактной линии, что ограничивает движение поездов по маршруту. Пассажирам рекомендуется уточнить расписание своего поезда перед отъездом на сайте, в приложении или по телефону горячей линии Deutsche Bahn.

Из-за повреждения контактной линии поезда на маршруте Майнбург - Гиссен, в том числе те, которые следуют из городов Гессена, таких как Кассель-Вильгельмсхёэ и Майнбург, испытывают задержки. Пассажиры, планирующие продолжить свой путь из Франкфурта, также находящегося в Гессене, должны уточнить расписание своего поезда перед отъездом, чтобы избежать неудобств.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Достопочтенная Мейер Вёрфт стоит на пороге банкротства и срочно нуждается в финансовой помощи.
Экономика

Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Более 20 000 рабочих мест в Германии находятся под угрозой увольнения в результате возможного банкротства Meyer Werft. В typologie этом государство рассматривает возможность временно приобрести значительную долю в компании.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия
Политика

"Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Последнее предвыборное теледебаты перед выборами в Тюрингии 1 сентября состоится без Биёрна Хёкке. Он внезапно отказался от своего обещания, данного несколько месяцев назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно