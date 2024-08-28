- Задержки в обслуживании ICE: перерыв в поездках между Марбургом и Гиссеном

Пассажиры, следующие на поезде из Майнбурга в Гиссен, могут столкнуться с задержками до позднего вечера. Некоторые поезда ICE испытывают задержки примерно в 25 минут, сообщает Deutsche Bahn. Задержки могут затронуть маршруты из Штральзунда или Гамбурга в Карлсруэ через Ганновер, Кассель-Вильгельмсхёэ, Майнбург и Франкфурт.

Остановки обусловлены повреждением контактной линии, что ограничивает движение поездов по маршруту. Пассажирам рекомендуется уточнить расписание своего поезда перед отъездом на сайте, в приложении или по телефону горячей линии Deutsche Bahn.

Из-за повреждения контактной линии поезда на маршруте Майнбург - Гиссен, в том числе те, которые следуют из городов Гессена, таких как Кассель-Вильгельмсхёэ и Майнбург, испытывают задержки. Пассажиры, планирующие продолжить свой путь из Франкфурта, также находящегося в Гессене, должны уточнить расписание своего поезда перед отъездом, чтобы избежать неудобств.

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