- Задержки в аэропорту Майорки: неудачи

Сильные Дожди и Грозы от Мощного Фронта Погоды Приводят к Задержкам в Аэропорту Пальма-де-Мальорка. С послеобеденного времени рейсы вылетают на полтора-два часа позже запланированного. Улучшений не предвидится. Прогноз погоды обещает ухудшение на среду.

Хотя это был кратковременный шторм, он был интенсивным и сопровождался сильными порывами ветра. Это турбулентность снова нарушила операцию полетов. Всего несколько недель назад плохие погодные условия вынудили отменить один из пяти рейсов, и путешественники вынуждены были ждать замену в течение длительного времени.

Испанская организация управления воздушным движением, ENAIRE, призывает пассажиров связаться со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о расписании вылетов. Эта информация также доступна на веб-сайте испанского оператора аэропортов, AENA.

Оранжевое Уведомление о Шторме на Среду

На среду Испанская национальная метеорологическая служба, AEMET, объявила оранжевое предупреждение с 08:00 до 18:00 для всего острова. Некоторые районы могут получить до 90 литров дождя на квадратный метр, и ожидаются сильные порывы ветра со скоростью более 120 км/ч. Все предупреждения о шторме будут отменены к четвергу, но погода останется нестабильной.

Ближайшее оранжевое предупреждение о шторме на среду вызывает беспокойство, так как AEMET прогнозирует сильные дожди и сильные порывы ветра в течение дня. Грозы, ожидаемые в это время, могут потенциально усугубить текущие задержки рейсов в аэропорту Пальма-де-Мальорка.

Сложные погодные условия, прогнозируемые на среду, включая грозы и сильные дожди, могут еще больше усложнить текущие задержки рейсов в аэропорту Пальма-де-Мальорка, вызвав более длительные перебои.

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