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Федеральные земли ГерманииНовостиСДПГ

Задержка в капитальном ремонте театра в Геттингене

 and  Elizabeth Wells
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- Задержка в капитальном ремонте театра в Геттингене

Ближайшая реконструкция Гёттингенского театра будет проводиться в несколько этапов. Как заявила мэр Петра Бройштедт (СДПГ), в настоящее время нецелесообразно осуществлять весь проект одномоментно. В первой фазе будут проводиться только текущие ремонтные работы, как было объявлено.

Бройштедт заявила: "В связи со значительным падением доходов от налога на бизнес нам необходимо скорректировать наши цели в соответствии с возможностями". В июне город объявил о своих планах по реконструкции здания театра 1890 года постройки стоимостью 178,3 миллиона евро. Первоначально планировалось, что на реставрацию уйдет четыре года, а также будет построен временный театр для выступлений.

Однако теперь планируется сначала потратить 1,9 миллиона евро на мероприятия по обеспечению безопасности и поддержанию работы театра, в том числе на приобретение резервного генератора. Одновременно они будут подавать заявку на финансирование из программы федерального правительства KulturInvest 2024. Для конкретных задач, таких как структурная реконструкция и ремонт мастерской, на сумму 9 миллионов евро, Гёттинген надеется получить 4,5 миллиона евро в виде финансовой помощи. Городской совет все еще должен утвердить эти планы.

В июне город признал необходимость реконструкции исторического театрального комплекса в течение последних нескольких лет. Кроме того, помещение больше не подходит для своего назначения, а технологии устарели. Есть также проблемы с доступностью и пожарной безопасностью.

СДПГ, представленная мэром Петрой Бройштедт, возглавляет городское правительство Гёттингена. Из-за бюджетных ограничений СДПГ в настоящее время сосредоточена на текущих ремонтных работах в рамках реконструкции театра, ограничив первый этап только необходимыми мероприятиями по обеспечению безопасности и поддержанию работы.

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