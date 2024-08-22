- Задержанный за незаконный оборот наркотиков

На южном пограничном переходе Отай Меса, всего в нескольких километрах от Сан-Диего, сотрудники таможни США не впервые сталкиваются с изъятием партий наркотиков. Но недавняя операция принесла неожиданные результаты. Как сообщает Управление пограничного контроля США (CBP), офицеры заподозрили водителя грузовика, перевозящего груз в США, 29-летнего мужчину из Мексики, и отправили его на вторичный осмотр на другой посту. Там они обнаружили огромное количество метамфетамина, также известного как метамфетамин.

Особенностью этой попытки контрабанды было маскировка наркотиков. Илlicитные вещества были спрятаны под 1220 фальшивыми арбузами. На расстоянии они могли показаться настоящими арбузами, но более тщательный осмотр выявил их как плохо замаскированные пакеты. Цветные уловки весили более 2070 кг, что эквивалентно более чем двум тоннам. Предполагаемая черная рыночная стоимость: более пяти миллионов долларов.

Кампания против контрабанды набирает обороты

CBP подтвердила изъятие наркотиков и передала водителя в Службу гуманитарной безопасности.Rosa E. Hernandez, глава офиса Отай Меса, выразила удовлетворение: "Я очень горжусь нашей командой и их выдающейся работой в последнее время по выявлению сложных и разнообразных методов контрабанды". По словам Hernandez, поскольку наркокартели продолжают изобретать новые техники, пограничникам приходится непрерывно придумывать способы противодействия им.

Изъятие метамфетамина в арбузах было частью операции Аполлон. В рамках этой инициативы офицеры собирают разведданные и сотрудничают с другими государственными агентствами для усиления борьбы с контрабандой наркотиков из Мексики.

В свете операции власти объявили о усилении внимания на обнаружение сокрытой контрабанды. Они заявили, что следят за контрабандой других запрещенных веществ, а не только метамфетамина.

Несмотря на успех операции Аполлон по изъятию метамфетамина в арбузах, officials признали необходимость дальнейших мер. Они заявили, что также будут обращать внимание на контрабанду других лекарственных препаратов, если они спрятаны, чтобы гарантировать полную безопасность границы.

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