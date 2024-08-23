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Федеральные земли ГерманииНовостиОрдер на арест

Задержанный, подозреваемый в совершении убийства

Обнаружено тело в Фалькеталь. Выданы ордера на арест двух подозреваемых. Также установлена личность умершего.

 and  Mark Rodriguez
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- Задержанный, подозреваемый в совершении убийства

После предполагаемого убийства в районе Оберхавель в Лёвенбергской земле полиция выдала ордер на арест двоих человек. Также правоохранительные органы раскрыли личность предполагаемой жертвы. Это был 48-летний житель района Фалькенталь. Двое подозреваемых, 53 и 55 лет, якобы имели определенные отношения с этим мужчиной.

В один из дней в середине недели, как сообщается, двое подозреваемых были задержаны следователями. Первоначальные подробности о их личности были неясными. Накануне, в один из дней во вторник, тело 48-летнего мужчины было найдено в жилом комплексе в Фалькентале. Расследование убийства продолжается.

Ордер на арест, выданный на двоих человек в связи с предполагаемым убийством, был исполнен в один из дней в середине недели. После этого они были преданы суду за свою роль в этом деле.

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