Атака, агрессия или враждебные действия против кого-либо или чего-либо - Задержание в Солингенском инциденте - человек ошибочно идентифицирован как виновник

В результате летального ножевого инцидента в Золингене правоохранители задержали одного человека, но предварительные расследования не рассматривают его в качестве главного подозреваемого. Дополнительная информация указывает на то, что описание подозреваемого, данное очевидцами, не совпадает с задержанным. Этот человек был задержан ранним субботним утром и в настоящее время находится в заключении, как сообщают источники в полиции. Ранее об инциденте сообщала газета "Бильд".

В ходе нападения в пятницу вечером, к сожалению, погибли трое и еще восемь были ранены, сообщили власти. Полиция в Северном Рейне-Вестфалии классифицировала этот инцидент как нападение из-за целенаправленных действий преступника.

Несмотря на первоначальные подозрения, власти исследуют другие возможные кандидатуры в качестве подозреваемых в ножевом инциденте в Золингене. Описания подозреваемого, данные очевидцами, могут неточно представлять других лиц, присутствовавших на месте происшествия.

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