Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Задержание в Солингенском инциденте - человек ошибочно идентифицирован как виновник

После инцидента со смертельным ножевым ранением в Солingen, военные задерживают человека. Предварительные расследования показывают, что этот захваченный человек не является подозреваемым

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Авторитеты активно преследуют виновника на быстром темпе, как сообщают полицейские.
Авторитеты активно преследуют виновника на быстром темпе, как сообщают полицейские.

Атака, агрессия или враждебные действия против кого-либо или чего-либо - Задержание в Солингенском инциденте - человек ошибочно идентифицирован как виновник

В результате летального ножевого инцидента в Золингене правоохранители задержали одного человека, но предварительные расследования не рассматривают его в качестве главного подозреваемого. Дополнительная информация указывает на то, что описание подозреваемого, данное очевидцами, не совпадает с задержанным. Этот человек был задержан ранним субботним утром и в настоящее время находится в заключении, как сообщают источники в полиции. Ранее об инциденте сообщала газета "Бильд".

В ходе нападения в пятницу вечером, к сожалению, погибли трое и еще восемь были ранены, сообщили власти. Полиция в Северном Рейне-Вестфалии классифицировала этот инцидент как нападение из-за целенаправленных действий преступника.

Несмотря на первоначальные подозрения, власти исследуют другие возможные кандидатуры в качестве подозреваемых в ножевом инциденте в Золингене. Описания подозреваемого, данные очевидцами, могут неточно представлять других лиц, присутствовавших на месте происшествия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В результате катастрофического ДТП двух транспортных средств трагически погибла 75-летняя женщина.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей.

Пожилая женщина, управлявшая транспортным средством, попала в аварию с приближающимся автомобилем, который неуправляемым обнаружена, что привело к трагическим последствиям.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно