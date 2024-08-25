Задержание лидера Telegram возле Парижа

Телеграм, знаменитый якобы защищающий данные пользователей, в том числе и подозреваемых в правонарушениях, которые используют платформу для незаконной деятельности, находится под пристальным вниманием из-за якобы несоответствия этим требованиям. Основатель компании Павел Дуров в настоящее время находится в полиции после своего ареста во Франции.

По сообщениям, 39-летний российский миллиардер Павел Дуров, имеющий двойное гражданство, был арестован в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа. Он прилетел из Азербайджана и планировал ужин в Париже, как сообщает источник, близкий к расследованию. Французский телеканал TF1 сообщает, что Дуров был на своем частном самолете, и против него был выдан ордер на арест во Франции.

Дуров под прицелом

Французская юстиция обвиняет Дурова в недостаточных мерах по предотвращению использования его сервиса для преступной деятельности и в несотрудничестве с правоохранительными органами. TF1 и BFMTV сообщают, что Дуров разыскивается во Франции в связи с начатым против него расследованием по обвинению в бездействии в отношении наркоторговли, мошенничества и эксплуатации детей через Телеграм. TF1 сообщает, что против Дурова может быть возбуждено дело уже в воскресенье.

Братья Дуровы клянутся защищать данные пользователей Телеграма. Однако платформа критикуют за неподобающую борьбу с ненавистнической риторикой и призывами к насилию. Сообщается, что tanto западные, как и российские власти смогли убедить Телеграм выполнить действия по удалению в случаях исламистской террористической пропаганды.

Телеграм под огнем в Германии

Телеграм был основан Павлом и Николаем Дуровыми в 2013 году, которые ранее создали российский онлайн-сервис ВКонтакте, подобный Facebook. Телеграм позволяет зашифрованные конфиденциальные чаты и заявляет, что отличается от американских предложений тем, что не делится данными пользователей в коммерческих целях. В Германии и других странах Телеграм критикуют как центр правых экстремистов и теорий заговора.

Дуров продал ВКонтакте из-за растущего давления со стороны российских властей и уехал из России в 2014 году. С тех пор, как сообщается, он проживал в Берлине, Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско, прежде чем поселиться в Дубае, где находится штаб-квартира Телеграма.

Москва выражает озабоченность по поводу ареста Дурова

Представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил Францию в проявлении диктаторских наклонностей. "Некоторые наивные люди в международной сфере коммуникаций не понимают, что им небезопасно отправляться в общества, движущиеся к тоталитаризму", - написал Ульянов в социальной сети X.

Другие российские политики присоединились к критике. Спикер МИД России Мария Захарова спросила на Телеграме, будут ли неправительственные организации требовать освобождения Павла Дурова. "Будут ли они обращаться в Париж или останутся молчать?"

В свете обвинений французская юстиция сейчас изучает содержимое "Телеграм" для оценки соответствия Дурова законам о наркоторговле, мошенничестве и эксплуатации детей. Несмотря на продолжающееся расследование, Телеграм по-прежнему находится под пристальным вниманием из-за обращения с ненавистнической риторикой и призывами к насилию внутри своей платформы.

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