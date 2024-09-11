- Задержание из-за вандализма в правоохранительных учреждениях

В результате нескольких случаев вандализма в отношении местного полицейского участка в Лемвердере, район Весемарш, власти временно задержали подозреваемого. Этот человек был замечен шатающимся вокруг полицейского участка ночью, как сообщил представитель полиции. Дальнейшее расследование выявило наличие воспламеняющихся веществ поблизости от здания, что заставило следователей подозревать, что мужчина планировал поджечь здание.

После его задержания 40-летний мужчина продемонстрировал необычные психологические черты, как отметил полицейский. Медицинские работники впоследствии осмотрели его, и он был переведен в психиатрическую больницу. В июле, августе и сентябре окна станции пострадали от значительных повреждений. Стоимость ремонта, по данным полицейского отчета, превысила 3000 евро.

Полиция продолжала мониторить ситуацию вокруг полицейского участка в Лемвердере из-за прошлых инцидентов. В результате дальнейшего расследования было установлено, что подозреваемый имел историю контактов с правоохранительными органами.

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