- Задержание имело значительные последствия.

Винона Райдер, которой сейчас 52 года, вновь заговорила о том, как ее голливудская карьера пошла под откос после ареста за кражу в 2001 году. В интервью журналу Esquire она призналась, что это имело "значительные последствия".

"Я просто отстранилась"

Когда ее спросили, как она справилась с этой ситуацией, она ответила: "Я просто отстранилась". Райдер была арестована и обвинялась в краже товаров на сумму около 5500 долларов из магазина в Беверли-Хиллз, Калифорния. После признания виновной в 2002 году по обвинению в тяжком преступлении и краже она получила трехлетний испытательный срок, штраф и была обязана выполнить общественные работы. THEN she chose to step away from acting and relocated from Los Angeles to San Francisco.

Сначала она думала, что просто совершила ошибку с "бумагами". Но когда она узнала, что может получить тюремный срок, она была шокирована. "Я подумала: 'Что это?'", - вспоминает она.

Ошеломленная враждебной онлайн-средой

Во время своего перерыва в индустрии Райдер была ошеломлена враждебной онлайн-средой в отношении молодых актрис. Она почувствовала, что в индустрии и обществе изменились представления о том, что считается приемлемым и поощряемым. В интервью Net-A-Porter в 2016 году она также говорила о своем перерыве в Голливуде, отмечая, что это было именно то, что ей было нужно в то время. "Мне, видимо, просто нужно было сделать перерыв", - сказала она. Она не совершила тяжкого преступления, но это дало ей время, которое она так нуждалась, чтобы вернуться в Сан-Франциско и заняться другими интересами.

Винона Райдер вернулась на большие экраны с ролями второго плана в 2006 году. Ее последний фильм "Битиджуйз Битиджуйз" сейчас идет в кинотеатрах. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 28 августа 2023 года.

