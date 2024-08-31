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ОбществоНовостиВинона Райдер, знаешь.

Задержание имело значительные последствия.

Богатые роли, многочисленные награды, знаменитые романы: забывать Райдер наслаждалась жизнью, похожей на сказку в 90-х. Но всё изменилось после обвинений в краже.

 and  Anne Legman
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Винона Райдер вновь сияет на авансцене с сиквелом 'Близнецы-привидения 2', появившись на...
Винона Райдер вновь сияет на авансцене с сиквелом 'Близнецы-привидения 2', появившись на Венецианском кинофестивале.

- Задержание имело значительные последствия.

Винона Райдер, которой сейчас 52 года, вновь заговорила о том, как ее голливудская карьера пошла под откос после ареста за кражу в 2001 году. В интервью журналу Esquire она призналась, что это имело "значительные последствия".

"Я просто отстранилась"

Когда ее спросили, как она справилась с этой ситуацией, она ответила: "Я просто отстранилась". Райдер была арестована и обвинялась в краже товаров на сумму около 5500 долларов из магазина в Беверли-Хиллз, Калифорния. После признания виновной в 2002 году по обвинению в тяжком преступлении и краже она получила трехлетний испытательный срок, штраф и была обязана выполнить общественные работы. THEN she chose to step away from acting and relocated from Los Angeles to San Francisco.

Сначала она думала, что просто совершила ошибку с "бумагами". Но когда она узнала, что может получить тюремный срок, она была шокирована. "Я подумала: 'Что это?'", - вспоминает она.

Ошеломленная враждебной онлайн-средой

Во время своего перерыва в индустрии Райдер была ошеломлена враждебной онлайн-средой в отношении молодых актрис. Она почувствовала, что в индустрии и обществе изменились представления о том, что считается приемлемым и поощряемым. В интервью Net-A-Porter в 2016 году она также говорила о своем перерыве в Голливуде, отмечая, что это было именно то, что ей было нужно в то время. "Мне, видимо, просто нужно было сделать перерыв", - сказала она. Она не совершила тяжкого преступления, но это дало ей время, которое она так нуждалась, чтобы вернуться в Сан-Франциско и заняться другими интересами.

Винона Райдер вернулась на большие экраны с ролями второго плана в 2006 году. Ее последний фильм "Битиджуйз Битиджуйз" сейчас идет в кинотеатрах. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 28 августа 2023 года.

После своего ареста за кражу и последующего осуждения Винона Райдер выразила свое удивление враждебной онлайн-средой в отношении молодых актрис во время своего перерыва. Она почувствовала сдвиг в представлениях индустрии и общества о приемлемом поведении и поощрении. Оглядываясь на свой перерыв, она сказала в интервью Net-A-Porter в 2016 году: "Мне, видимо, просто нужно было сделать перерыв". Винона Райдер была шокирована, когда узнала, что может получить тюремный срок после своей ошибки с "бумагами".

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