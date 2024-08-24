- Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге

В районе Кройцберг Берлина на митинге в поддержку Палестины, по данным полиции, четверо полицейских получили ранения. Как сообщается, демонстранты бросали камни и бутылки в полицейских. Были задержаны 17 человек для проверки личности, а также составлено 21 протокола. Раненые полицейские продолжили нести службу. Об этом первоначально сообщило издание "Тагесшпигель".

Мероприятие, названное "Митинг с культурными представлениями против полицейского произвола, антипалестинской предвзятости и в поддержку мира на Ближнем Востоке", включало в себя выступления и представления на сцене. Полиция утверждает, что tanto демонстранты, как и один из выступающих, делали провокационные заявления. Иногда запускались фейерверки.

По оценкам полиции, в митинге приняли участие около 350 человек на пике. Было задействовано около 440 полицейских. О пострадавших демонстрантах не сообщалось.

Несмотря на утверждения полиции о провокационных заявлениях, демонстранты продолжали митинговать, требуя прекращения полицейского произвола и призывая к миру на Ближнем Востоке. После спорного мероприятия полиция усилила свое присутствие в районе, сохраняя бдительность, чтобы гарантировать общественную безопасность.

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