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Задержана за убийство на футбольном поле в Испании

Необычный инцидент в сельской испанской дере estrelлу страну в шок. Авторитеты сообщают о прогрессе, однако ключевые вопросы по-прежнему без ответов.

 and  Lauren Adams
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- Задержана за убийство на футбольном поле в Испании

В убийстве 11-летнего мальчика во время футбольного матча в Испании, которое потрясло общественность, может быть поставлена точка всего через день после трагического инцидента. 20-летний подозреваемый находится в заключении, как сообщают РТВЕ и другие СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Задержание произошло в тихом городке Моcejón, недалеко от Толедо, примерно в 60 километрах юго-западнее Мадрида. Именно здесь в воскресенье в присутствии его товарищей по команде и многочисленных свидетелей маскированный человек смертельно ранил Матео ножом.

Согласно различным СМИ, нападавший ворвался на поле и смертельно ранил ребенка острым предметом, после чего бесследно исчез. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти мальчика, у которого уже наступила смерть от сердечного приступа. Вскоре после инцидента началась масштабная облава на преступника, в которой также участвовали вертолеты.

Трагическое событие вызвало широкое возмущение и глубокую скорбь среди испанцев. В Моcejоне, городе с населением около 5000 человек, был объявлен трехдневный траур, а на следующей неделе состоялась минута молчания. Президент автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Паге заявил в соцсетях: "Преступник будет наказан по всей строгости закона".

После задержания осталось много вопросов без ответа. Испанские чиновники исключили возможность теракта. Представитель семьи подтвердил, что нападение было умышленным, и преступник хорошо знал футбольное поле.

Подозреваемый был арестован недалеко от того же футбольного поля, где произошло трагическое событие. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что подозреваемый часто посещал это футбольное поле.

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