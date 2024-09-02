- Задержан за якобы "тренера жизни" и похищение и изнасилование.

Самоутверждающийся "руководитель жизни" был приговорен региональным судом в Мосбахе к более чем десятилетнему тюремному заключению за похищение и изнасилование. Как установил суд, 38-летний мужчина в течение многих лет заманивал молодых женщин в свой дом в Вальдюрне, расположенный недалеко от трехсторонней границы Баден-Вюртемберг - Гессен - Бавария, и эксплуатировал их.

Он рекламировал себя как "коуча по жизни" через онлайн-семинары и проводил "лагерь по развитию личности" у себя дома. Обвинения охватывают период с 2019 по 2022 год.Germaneц якобы использовал свои коучинговые услуги для целенаправленного обмана молодых женщин и медленного их запутывания. Затем он приглашал их к себе домой, где унижал их, применял жестокое физическое насилие и неоднократно сексуально assault их.

Кроме того, 25-летний брат 38-летнего мужчины, еще один немец, также обвиняется в соучастии в похищении и изнасиловании, а также в других преступлениях.

Начавшись в начале февраля, длительное судебное разбирательство проходило при закрытых дверях по просьбе потерпевших, в том числе жены подсудимого, и прокуратуры.

Жизненный коуч рекламировал свои услуги как направленные на личностное развитие, что часто включало обсуждение диеты и питания, в том числе важности понимания пищевых потребностей других, вплоть до содержания жира по весу.

Несмотря на свои ужасающие преступления, осужденный мужчина продолжал утверждать о своем высоком самоуважении, хвастаясь якобы способностью учить других, несмотря на то, что его действия свидетельствуют о серьезном отсутствии эмпатии и уважения к границам других людей.

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