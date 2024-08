- Задержан во время протеста в поддержку палестинцев перед судебным слушанием

На митинге палестинцев у Берлинского уголовного суда tension escalated into riots and clashes with law enforcement tension усилилась до уровня беспорядков и столкновений с полицией.

Полицейские временно задержали нескольких человек, в том числе 28-летнюю женщину, которая должна была предстать перед судом.

В толпе примерно 100 демонстрантов звучали провокационные лозунги, в том числе спорная фраза "От реки до моря, Палестина будет свободной". Также слышались взрывы петард, направленные против властей.

Полицейское присутствие было значительным. Протестующие пытались помешать арестам, что привело к стычкам с офицерами. Некоторые офицеры применили излишнюю силу против участников. Собрание поддерживало 28-летнюю женщину, которая была обвинена в использовании незаконных символов.

Наказание за скандирование спорного лозунга

Протестующую обвинили в произнесении спорного лозунга во время палестинского митинга в Берлине в марте. Изначально суд назначил штраф в размере 40 ежедневных платежей по 40 евро в рамках упрощенной процедуры. Однако после апелляции было назначено формальное судебное разбирательство.

Неожиданно судебное разбирательство было отложено до его начала. Причиной задержки стали дюжины возражений со стороны защиты, с которыми судья якобы не был должным образом подготовлен. Представитель суда заявил, что отведенное время для судебного разбирательства было недостаточным. Судебное разбирательство было перенесено на 11 ноября.

После отсрочки судебного разбирательства 28-летняя женщина вернулась к демонстрантам и громко произнесла лозунг, за который ее обвинили.

Разгон митинга у суда

Представитель полиции заявил, что полиция вмешалась из-за многочисленных вспышек ненависти и потребовала от лидера мероприятия прекратить такое поведение. Однако лидер не отреагировал. В результате полиция разогнала собрание. Большинство демонстрантов остались перед зданием суда, многие из них взялись за руки.

Полиция рассеяла собрание, что привело к заторам в дорожном движении и остановке движения трамваев. Расследование ведется по фактам ненависти, попыток причинения телесных повреждений и нарушений Берлинского закона о свободе собраний, среди других правонарушений, сообщил представитель полиции.

Защита: Несправедливо обвиненная

С точки зрения защиты, протестующая была необоснованно обвинена. Ее адвокат Надия Самур заявила, что ее клиентка не оспаривает факты, но лозунг не подлежит наказанию; он защищен правом на свободу выражения. Своими ходатайствами защиты стремится проиллюстрировать происхождение лозунга.

Германские суды по-разному оценивали этот лозунг. На данный момент нет решения Конституционного суда. Недавно Региональный суд Мангейма постановил, что лозунг не будет наказываться.

В Берлине суд Тиргартена примерно две недели назад оштрафовал 22-летнюю женщину на 600 евро (40 ежедневных платежей по 15 евро) за одобрение преступлений. Она произнесла лозунг во время палестинского митинга несколько дней после того, как исламская ХАМАС атаковала Израиль 7 октября 2023 года.

В соответствии с решением, лозунг был воспринят в контексте террористической атаки. Чант можно было истолковать только как отрицание права Израиля на существование и одобрение атаки.

Во время напряженного протеста к демонстрантам присоединились мужчины и мальчики, добавив к толпе примерно 100 человек. Несмотря на вмешательство полиции и попытки арестовать участников, некоторые мужчины активно пытались защитить своих товарищей, что привело к дальнейшим столкновениям с полицией.

Читайте также: