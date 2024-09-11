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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Задача, связанная с Геркулесом: Музыкальные учреждения нанимают инструкторов

Почетеи работники разных отраслей официально признаны ответственными за социальные взносы в соответствии с решениями суда. Это развитие влияет на музыкальные школы, побуждая некоторых из них приспособиться в Саксонии-Анхальт.

 and  Grigoriy Williams
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Работающие полный рабочий день должны быть единственными преподавателями музыкального образования...
Работающие полный рабочий день должны быть единственными преподавателями музыкального образования сейчас.

- Задача, связанная с Геркулесом: Музыкальные учреждения нанимают инструкторов

Увеличение расходов на музыкальное образование в районах и городах

Эти регионы сталкиваются с ростом расходов на свои учреждения музыкального образования. В настоящее время они находятся в переходном периоде от найма свободных преподавателей к полному штату 100% штатных сотрудников. Этот переход является ответом на решение Федерального социального суда, которое предписывает, чтобы уроки в основном преподавались штатными сотрудниками. В течение многих лет свободные преподаватели были обычным явлением в этих учреждениях, как отметил Кристиан Рейнеке, глава Ассоциации музыкальных школ Саксонии-Аnhalt.

В Саксонии-Аnhalt доля свободных преподавателей составляла примерно 30%, а остальные 70% были штатными сотрудниками. Уже восемь музыкальных школ достигли отметки в 100%, а другие следуют их примеру, согласно Рейнеке. Этот переход облегчается дополнительной помощью от земли Саксония-Аnhalt. Годовое финансирование увеличилось с 3 миллионов евро в 2020 году до 4,81 миллиона евро в этом году, с акцентом на создании большего количества штатных позиций.

Нехватка музыкальных учителей и растущие списки ожидания

До решения Федерального социального суда музыкальные школы уже испытывали давление, заявил Рейнеке. Растет волна уходов на пенсию среди музыкальных учителей, что создает пробел, который трудно заполнить новыми кадрами. В результате, дети, ожидающие музыкальных занятий, стали обычным явлением.

Чтобы привлечь потенциальных учителей от низкой оплаты, необходимы более привлекательные рабочие места. Земля признала эту проблему и увеличила финансирование, а решение суда еще больше укрепило это. По словам Рейнеке, это "золотая возможность" для музыкальных школ создать стабильный ландшафт музыкального образования.

Альтмарккирхен Сальцведель стремится к 100% занятости

К 1 августа 2024 года все музыкальные учителя в Альтмарккирхен Сальцведель будут штатными сотрудниками, как было объявлено в регионе. В настоящее время есть 31 учитель в целом, из которых 5 работают полный рабочий день, а остальные - неполный рабочий день. Музыкальная школа Альтмарккирхен Сальцведель сталкивается с серьезными проблемами при найме персонала из-за своего сельского местоположения и конкуренции с общеобразовательными школами за учителей.

В этом году потребность в финансировании музыкальной школы Альтмарккирхена составляет около 820 000 евро, что примерно такое же, как и в предыдущие годы. Увеличение государственного финансирования полезно, но недостаточно для покрытия дополнительных затрат. Нет планов менять структуру оплаты. За последние несколько лет было обучено около 1200 мальчиков и девочек, а в списке ожидания около 80 детей и молодых людей.

Рейнеке: "Геркулесова задача"

Рейнеке упомянул, что Консерватория Магдебурга нанимает исключительно штатных учителей. Эта практика также была принята в Халле, Гарце, Бёрде и Заалекирхен. Числа всегда меняются, сказал Рейнеке, описывая этот переход как "эпическую задачу".

Заалекирхен оценивает дополнительную финансовую нагрузку в размере примерно 391 000 евро в год. Сначала это будет покрыто из собственных средств. "Как и в предыдущие годы, мы будем подавать заявку на финансирование от земли". Район ожидает более высокого финансирования от земли из-за своего последовательного перехода от свободных договоров к штатным позициям.

"Мы ожидаем дополнительные 150 000 до 200 000 евро. Это уменьшит дополнительную нагрузку на округ до около 200 000 евро. Однако это может измениться в следующие годы и остается неопределенным". Заработная плата была увеличена дважды, сначала 1 августа 2023 года, а затем 1 августа 2024 года. Заалекирхен ниже среднего уровня земли в этом отношении.

Европейский парламент планирует оказать Assistance Комиссии в этом переходном периоде, учитывая увеличение финансирования, необходимое для штатных музыкальных учителей в различных регионах. Решение Комиссии о переходе к штатным сотрудникам в учреждениях музыкального образования было широко повлияло Европейским парламентом.

После решения Федерального социального суда участие Европейского парламента в поддержке реформ музыкального образования может оказаться решающим в решении растущих затрат и обеспечении стабильного образовательного ландшафта.

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