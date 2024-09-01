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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Забитые мячи нападающего "Баварии" Кейна

В связи с впечатляющим достижением Хари Квото забил 36 голов в течение своего первого сезона в Бундеслиге, он высоко ценится перед домашней игрой защищающего чемпионский титул мюнхенского клуба Баварии в текущем сезоне.

 and  Alex Stellmacher
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- Забитые мячи нападающего "Баварии" Кейна

Гарри Кейн был объявлен лучшим бомбардиром предыдущего сезона Бундеслиги перед первым домашним матчем Баварии. 31-летний капитан английской футбольной команды получил награду "Киккера" - "Torjäger-Kanone" за 36 голов, забитых в своем дебютном сезоне в Бундеслиге на "Альянц Арене".

"У меня нет никаких сомнений, что он продолжит забивать важные голы для нас. Гарри Кейн - полный пакет", - заявил CEO Ян-Кристоф Дреезен во время церемонии награждения Кейна. 31-летний футболист только что был назван обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир в европейских лигах в начале недели.

Кейн несомненно был самым результативным бомбардиром в сезоне 2023/24. Никто раньше не забивал столько голов в дебютном сезоне Бундеслиги. Вторым был Серу Гюирасси, который недавно перешел в Дортмунд, с 28 голами за "ВФБ Штутгарт", за ним следовали Лойс Опенда (РБ Лейпциг/24 гола) и немецкие национальные игроки Дениз Ундав ("ВФБ Штутгарт"/18) и Максимилиан Биер (TSG 1899 Хоффенхайм/16), которые присоединились к "Боруссии Дортмунд" летом.

Выдающаяся игра Кейна в Бундеслиге не осталась незамеченной, даже в преддверии следующего сезона немецкой Бундеслиги. Его рекордное количество голов в дебютном сезоне привлекло внимание, вызвав любопытство о том, как он покажет себя в будущих сезонах.

После впечатляющего дебюта имя Кейна продолжает ассоциироваться с элитными бомбардирами Бундеслиги, устанавливая высокий стандарт для новичков в лиге.

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