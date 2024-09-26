Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга

Эта история уникальна для женского футбола. Игрок национальной сборной Эмма, недавно ставшая мамой, получила разрешение на игру всего за несколько минут до квалификационного матча против Фиренце. Это было ее первое возвращение на поле после мая 2023 года. Едва она ступила на поле, как забила свой первый гол.

Через пять месяцев после родов Эмма триумфально вернулась в "Вольфсбург". В возрасте 28 лет она забила пятый гол в их победном матче со счетом 5:0 (2:0) против АК Фиренце, всего через девять минут после выхода на замену.

"Я переполнена благодарностью. Не могу подобрать слов, чтобы выразить это. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо всем," - поделилась своими эмоциями Эмма. Победа "Вольфсбурга" над АК Фиренце обеспечила им место в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Все произошло почти как в кино," - прокомментировал тренер "Вольфсбурга" Рик. "Я очень горжусь Эммой. Она вернулась быстрее, чем мы могли себе представить." Эмма, ранее известная как Эмма Томпсон, последний раз играла за "Вольфсбург" в мае 2023 года. В апреле она родила сына Этана и с тех пор выступает за увеличение принятия и понимания кормящих матерей в общественных местах.

Новые правила ФИФА упрощают процесс

Быстрое возвращение Эммы на поле облегчилось благодаря новым правилам ФИФА, главного органа мирового футбола. В числе других изменений эти новые правила позволяют матерям в женском футболе брать оплачиваемый декретный отпуск, переходить в другие клубы вне окон перехода и получать упрощенные разрешения на игру.

"Вчера было последним решением во время финальной тренировки," - объяснил Рик. "Вопрос оставался открытым: сможем ли мы вообще это провернуть, учитывая, что Эмма не была заявлена в Лигу чемпионов на прошлой неделе. После возвращения из декрета есть возможность добавить ее. Все сложилось вчера вечером."

После победы со счетом 7:0 в первом матче "Волки", выигравшие Лигу чемпионов в 2013 и 2014 годах, вернулись в высший дивизион после года отсутствия. Наряду с "Вольфсбургом", немецкие чемпионы "Бавария" также примут участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится в пятницу.

Быстрое возвращение Эммы на футбольное поле было облегчено недавними правилами ФИФА, позволяющими матерям в женском футболе получать упрощенные разрешения на игру. В квалификационном матче против Фиренце она снова продемонстрировала свои навыки, забив гол всего через девять минут после выхода на замену.

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