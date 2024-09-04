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ОбществоНовостиОдинокий

За романтическую поездку заплатили 675 долларов: размышления о стратегиях Кореи по борьбе с одиночеством

В Южной Корее наблюдается устойчивая тенденция снижения рождаемости. Один из основных факторов - увеличивающаяся тенденция к проживанию в одиночестве. Для борьбы с этой проблемой был внедрен Фестиваль холостяков, даже предлагающий финансовые стимулы для свиданий.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 3 минут
Большинство молодых людей в Южной Корее не привержены серьезным отношениям.
Большинство молодых людей в Южной Корее не привержены серьезным отношениям.

- За романтическую поездку заплатили 675 долларов: размышления о стратегиях Кореи по борьбе с одиночеством

Завораживающие пейзажи, захватывающие шоу, вкусная кухня и, конечно же, K-Pop: Южная Корея завоевывает внимание всех. Однако восточная страна сталкивается со своими проблемами: население стареет, и молодые люди рожают слишком мало детей. Город Пусан пытается изменить эту тенденцию, устраивая уникальный фестиваль и предлагая финансовые стимулы.

В октябре район Саха в Пусане разжигает романтику масштабным событием для холостых, направленным на жителей и работников в возрасте от 23 до 43 лет, иностранцы также могут участвовать как потенциальные партнеры, объявили власти в июне. Те, кто найдет любовь, могут получить существенную выплату.

Уникальное событие: деньги за свидания

Призы структурированы. Пары, начавшие отношения после свидания, получают от правительства один миллион вон (приблизительно 675 евро). Если это приводит к "санг-гён-ре" – традиционной встрече семей перед свадьбой, добавляется еще два миллиона вон. А если пара поженится, город добавляет еще 20 миллионов вон. В общей сложности пара может получить около 15 000 евро в виде вознаграждений за "успешное" участие в событии, плюс дополнительные пять лет арендной платы.

Однако не все детали еще раскрыты. Участники должны явно выразить свой интерес. Если событие окажется успешным, город может рассмотреть возможность сделать его ежегодной традицией.

Южная Корея сталкивается с сокращением населения

Пусан не одинок в своем инновационном подходе. По всей стране власти пытаются решить проблему сокращающегося населения. Сильное снижение рождаемости является серьезной проблемой. В 1970 году средняя южнокорейская женщина имела 4,5 ребенка, но к 1980 году это число уже упало до двух, с непрерывным снижением. В 2018 году средний показатель упал ниже одного ребенка на женщину впервые, а в 2019 году он составлял всего 0,7 ребенка – один из самых низких в мире.

Причины включают в себя растущую стоимость жилья и образования, а также нежелание матерей иметь второго ребенка. Однако тренд на одиночество, возможно, имеет наибольшее влияние. Осознанный отказ от брака стал настолько распространенным, что теперь у него есть собственное название: Бихон. И число Бихон растет.

Одиночество как движение

Более 50% корейских мужчин в возрасте тридцати лет сейчас холосты, и если учитывать оба пола, то это 42,5% – увеличение на 13,3% за последние десять лет, согласно "Никкей Азии". Только 17,6% опрошенных в прошлом году считали брак "обязательным" в своей жизни. Причинами отказа от брака назывались увеличение расходов и стресс от родительства.

Влияние на экономику может усугубить ситуацию. Крупные работодатели, такие как LG, все чаще предлагают свадебные бонусы холостым, такие как дополнительные дни отпуска или букет вместо букета невесты, при условии, что они зарегистрируются как Бихон. Например, NH Investment and Securities заявили, что не хотят лишать сознательных холостяков льгот, связанных с браком.

Долгосрочные последствия остаются неясными. Все больше женщин оставляют для себя возможность родить позже, замораживая яйцеклетки. В одной только Мариенской больнице в Сеуле число таких случаев утроилось за последние пять лет, согласно "VOA News". "Я одна из тех, кто не хочет детей", – признается 35-летняя Ли Чан-ми сайту. "Вы хотите заниматься другими вещами, работать, учиться. Для меня это серфинг". Именно поэтому она рассматривает возможность заморозки яйцеклеток. "Если я когда-нибудь об этом пожалею, будет уже слишком поздно изменить решение".

Уникальный фестиваль в Пусане направлен на стимулирование романтических связей и борьбу с тенденцией одиночества, предлагая финансовые стимулы до 15 000 евро за успешное участие. Рост числа Бихон, или холостых в возрасте тридцати лет, вносит значительный вклад в снижение рождаемости в Южной Корее, поскольку осознанный отказ от брака стал более распространенным.

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