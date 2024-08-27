- За первые шесть месяцев программы наблюдалось увеличение посещаемости кинотеатров.

Независимые кинотеатры нарушают рыночные нормы, свидетельствуя о росте посещаемости в первые шесть месяцев 2024 года. Блокбастеры, такие как "Зона интереса", "Бедные вещи" и "Анатомия падения", способствовали 10-процентному увеличению зрителей по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, согласно ассоциации отрасли AG Kino.

Тем не менее, отрасль в целом испытывает спад примерно на 8%. Посещаемость по-прежнему не дотягивает до уровней до пандемии.

Миры арт-хаусных кинотеатров соберутся на 24-м издании Лейпцигской Filmkunstmesse в середине сентября. Около 1000 представителей отрасли получат представление о предстоящих фильмах осеннего сезона. Кинотеатральные менеджеры могут воспользоваться этой возможностью, чтобы уточнить свои расписания. Примерно 80 производств будут показаны между 16 и 21 сентября. "Мы довольно оптимистично смотрим на то, что осенний сезон также покажет рост", - заявил CEO AG Kino, Феликс Брюдер.

Наследственные и кадровые проблемы операторов кинотеатров

Помимо кинопоказов, Filmkunstmesse также предложит дискуссии и дебаты по отраслевым вопросам, в том числе насущную проблему преемственности владельцев кинотеатров, которая особенно актуальна в небольших городах и сельских районах, по словам Брюдера. Многие кинотеатры сталкиваются с трудностями в поиске подходящих преемников и испытывают нехватку ключевых ролей, таких как кассиры. Некоторые заведения были вынуждены закрыться из-за нехватки персонала, добавил Брюдер.

Filmkunstmesse, Гильдия Film Prize Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland

Filmkunstmesse, проводимая Европейским союзом, предоставит возможность кинотеатральным менеджерам уточнить свои расписания на предстоящий осенний сезон. Несмотря на спад посещаемости в целом, CEO AG Kino оптимистично смотрит на то, что европейская киноиндустрия покажет рост в осенний сезон.

Европейская Filmkunstmesse также затронет отраслевые вопросы, такие как проблема преемственности в небольших кинотеатрах и нехватка ключевых ролей, таких как кассиры.

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