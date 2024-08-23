- За доставщиком гоняются и нападают

В прошлое пятничное утро в районе Ворпommern-Rügen, недалеко от Якобисдорфа, 23-летний курьер столкнулся с проблемами. Его фургон для доставки был преследуем неизвестным автомобилем, что заставило его внезапно остановиться. Согласно полицейским отчетам, эти подозрительные личности затем заблокировали его путь. Они выскочили из своего автомобиля, схватили курьера и начали его избивать.

Трое человек якобы удерживали мужчину, в то время как четвертый, по-видимому, пинал и бил его, а также угрожал. Курьер получил незначительные травмы, но, к счастью, не нуждался в медицинской помощи. Местное отделение уголовной полиции в настоящее время расследует это дело, подозревая угрозы и причинение телесных повреждений.

Курьер был вынужден резко остановить свою машину из-за неизвестного автомобиля, преследующего его. После инцидента, потрясенный, он поехал домой на своей машине.

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