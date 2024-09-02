- За десять лет, организация 418 участвует в многочисленных сделках.

19 августа 2014 года на экраны вышел "Львиный питомник", который стал популярным форматом на VOX. К своему 10-летию шоу покажет восьмой сезон юбилейных эпизодов, начиная с 2 сентября.

772 презентаций и 418 соглашений

За прошедшие 10 лет "Львиный питомник" стал плодотворной платформой для стартапов. Примерно 18 000 предпринимателей представили свои изобретения на рассмотрение, из которых лишь немногие попали в эфир. За 144 эпизода было показано 772 презентации. Инвесторы, в том числе Judith Williams (52), Ralf Dümmel (57) и команда, вложили средства в более чем половину из них, заключив 418 сделок.

Самые дорогие продукты ушли без инвестиций. Основатели "Scewo" и их электрический подъемник для лестниц, требующий беспрецедентные 5 миллионов евро за 10% акций, не смогли заключить сделку. Аналогично, электромотоцикл от "Novus", продающийся по цене 32 000 евро, не получил инвестиций.

С другой стороны, самый молодой участник заключил сделку. 16-летняя Валерия Вайнгардт со своей линией натуральной косметики "Betula Natura" получила инвестиции от Раффаэля Дюммеля в прошлом сезоне. С другой стороны, самый старший кандидат, Альбрехт Шниццер, ушел без сделки со своим тренажером для пожилых людей.

Интересно, что инвесторы встречают пять разных стартапов каждый день съемок, чтобы не сталкиваться с ними заранее. Это общение происходит через радио, информируя каждую сторону о местоположении другой.

14 львов на охоте за сделками

За 15 сезонов "Львиный питомник" видел вращающуюся дверь предпринимателей и инвесторов. Judith Williams, единственный постоянный участник с первого сезона, возглавляет список вместе с Карстеном Машмейером (65) и Раффаэлем Дюммелем, появившимися в 13 сезонах. Дагмар Вёрль (12 сезонов), Нильс Глагау (10 сезонов) и Георг Кёфлер (9 сезонов) следуют за ними. В общей сложности 14 опытных львиц и львов продолжают свою охоту за сделками, а гости-entrepreneurs появляются трижды.

Путешествуя по всему миру в поисках сделок, "Львиный питомник" снимал посещения успешных стартапов в Исландии, Дубае, Нью-Йорке, Малайзии и Южной Корее. Кроме того, 19 известных фигур, таких как спортсменыMichael Ballack, Matthias Steiner, André Schürrle и Jens Lehmann, и телезвезды Joey Kelly, Jürgen Milski и Jens "Knossi" Knossalla, посещали шоу.

Рождество весной

"Львиный питомник" выпустил два рождественских специальных выпуска, снятых весной, создавая праздничную атмосферу с помощью 62 гирлянд, 10 килограммов искусственного снега, двух маленьких и одной большой деревянной хижины, шести маленьких рождественских деревьев и огромного 5,5-метрового дерева. Оформление завершается рождественской музыкой, костюмами и печеньем.

Непременно, львы никогда не пренебрегают своим любимым весенним лакомством: солеными орехами и смесью для походов, съедая поразительные 550 килограммов за последние 10 лет, а также примерно 42 000 чашек кофе.

Парад юбилея был запланирован, чтобы отметить 10-летие "Львиного питомника" и его успешный путь, во время которого инвесторы заключили более 418 сделок. После юбилейного парада шоу покажет свой восьмой сезон юбилейных эпизодов, начиная с 2 сентября.

Как постоянный участник "Львиного питомника" с первого сезона, Judith Williams возглавляла вращающуюся дверь инвесторов, появившись в 13 сезонах, и сыграла важную роль в заключении многих из 418 сделок, заключенных шоу.

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