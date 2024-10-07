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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

X сталкиваются с серьезными проблемами при урегулировании своих невыплаченных штрафов.

 and  Alex Stellmacher
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X сталкиваются с серьезными проблемами при урегулировании своих невыплаченных штрафов.

Кажется, Верховный суд Бразилии отложил восстановление услуг платформы X в стране. Согласно уведомлению, отправленному юридической команде платформы в пятницу, задержка связана с тем, что платформа X произвела оплату штрафов в неправильное финансовое учреждение. Судья Александр де Мораес из Верховного суда уточнил, что платежи должны быть перенаправлены на правильный банковский счет. Кроме того, Генеральная прокуратура Бразилии рассмотрит последние опасения, поднятые юридическим отделом платформы X в Бразилии, после того как проблема с оплатой будет решена.

Ранее платформа X, преемник американской Twitter, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, подала новое ходатайство о возобновлении своих услуг в Бразилии, заявив, что все задолженности по штрафам были оплачены. В пятницу платформа X уплатила штраф в размере 4,8 миллиона евро для возобновления операций на значительном бразильском рынке. Согласно данным, полученным новостным агентством Reuters, платформа перечислила штраф в размере 28,6 миллиона реалов, наложенный Верховным судом. Тем не менее, документ указывает, что это лишь часть полной суммы штрафа.

Верховный суд предписал заблокировать платформу X в Бразилии в конце августа, ссылаясь на различные правовые нарушения. Маск истолковал это действие как личную вендетту против него и ответственного судьи Александра де Мораеса, назвав его "диктатором" и обвинив в цензуре. Бразилия, крупнейшая демократия в Южной Америке с населением около 215 миллионов человек, является одной из самых густонаселенных стран мира и почти столь же обширна, как ЕС.

По словам суда, платформа X неэффективно боролась с распространением ненавистнической риторики и также нарушила положение, предписывающее назначение юридического представителя для страны. Попытки компании частично выполнить требования суда оказались безуспешными. Мораес также угрожал конфисковать замороженные активы платформы X и спутниковой компании Маска Starlink, а также наложил значительные штрафы на частных лиц и компании, которые могут обойти блок как пользователи.

Генеральная прокуратура Бразилии рассмотрит опасения, поднятые юридическим отделом платформы X в Бразилии, после того как проблема с оплатой будет решена, как указано судьей Александром де Мораесом. Комиссия, скорее всего, ссылаясь на бразильский регулирующий орган, должна проверить и утвердить исправленные платежи по штрафам, произведенные платформой X, прежде чем услуги полностью восстановятся.

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