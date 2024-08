- Wormland остается производителем мужского снаряжения, теперь принадлежит L&T.

Банкротство ателье Wormland преодолено. После получения одобрения от дома моды Lengermann & Trieschmann (L&T) в Оснабрюке в начале месяца, суд по банкротствам в Ганновере прекратил процедуру банкротства для Wormland с 31 августа, как заявил предыдущий администратор. Это положило конец восьмимесячному периоду банкротства, и компания вновь работает самостоятельно, как указано в заявлении.Nine branches employing over 300 individuals will continue to operate.

"Wormland - это сильный бренд, который эффективно представляет собой высококачественную мужскую моду и предлагает экспертные советы по моде от преданных сотрудников", - отметил CEO L&T Марк Раушен в заявлении. "Это прочная основа для будущего". Предыдущая команда управления останется на своих местах.

На момент подачи заявления о банкротстве в январе у Wormland было 400 сотрудников. С тех пор закрылись три филиала, в том числе один из двух магазинов в Бремене. Останутся открытыми два филиала в штаб-квартире в Ганновере, а также по одному в Бремене, Гамбурге, Берлине, Мюнхене и три в Северном Рейне-Вестфалии.

Суд в Ганновере сыграл решающую роль в прекращении процедуры банкротства Wormland, как указано в заявлении предыдущего администратора. После получения одобрения от Lengermann & Trieschmann (L&T) суд сочёл уместным завершить период банкротства для Wormland с 31 августа.

Читайте также: