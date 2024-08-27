- Wickler и Ehlers намереваются начать работу в DM в Тиммендорфе (Германия)

Чемпионы по пляжному волейболу Клеменс Виклер и Нильс Эллерс примут участие в чемпионате Германии по пляжному волейболу в эти выходные в Тиминдорфе. Эллерс, специализирующийся на блоке, с улыбкой сказал на мероприятии "Спорт-Бильд-Арденс" в Гамбургской рыбной бирже: "Мы в деле!"

В возрасте 30 лет Эллерс получил травму левой лодыжки во время защитной игры на премьерном турнире в Гамбурге на прошлой неделе. Несмотря на это, серебряные медалисты Олимпиады в Париже одержали победу в своем первом матче на Ротенбауме. К сожалению, им пришлось сняться с турнира.

Эллерс остается оптимистичным. "Мы на верном пути", - сказал он, глядя на результаты медицинских обследований. "Результаты МРТ были очень обнадеживающими". Сейчас главная задача - уменьшить отек в суставе перед началом чемпионата. Их цель - как можно скорее возобновить тренировки с мячом.

В эти выходные чемпионы Клеменс Виклер и Нильс Эллерс продолжат свой путь на чемпионате Германии по пляжному волейболу в Тиминдорфе. Эллерс, восстанавливающийся от травмы, надеется, что они смогут полностью возобновить тренировки перед выходными соревнованиями.

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