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Федеральные земли ГерманииНовостиВ выходные

Wickler и Ehlers намереваются начать работу в DM в Тиммендорфе (Германия)

На высокоуровневом мероприятии в Гамбурге серебряные призеры Парижа Клеменс Виклер и Нильс Эхлер вынуждены были уйти раньше из-за травмы. К счастью, нога Эхлера полностью зажила.

 and  Carmen Simpson
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Нильс Эльерс и Клем Беллер выказывают самоуверенность, глядя вперед к предстоящему немецкому...
Нильс Эльерс и Клем Беллер выказывают самоуверенность, глядя вперед к предстоящему немецкому чемпионату

- Wickler и Ehlers намереваются начать работу в DM в Тиммендорфе (Германия)

Чемпионы по пляжному волейболу Клеменс Виклер и Нильс Эллерс примут участие в чемпионате Германии по пляжному волейболу в эти выходные в Тиминдорфе. Эллерс, специализирующийся на блоке, с улыбкой сказал на мероприятии "Спорт-Бильд-Арденс" в Гамбургской рыбной бирже: "Мы в деле!"

В возрасте 30 лет Эллерс получил травму левой лодыжки во время защитной игры на премьерном турнире в Гамбурге на прошлой неделе. Несмотря на это, серебряные медалисты Олимпиады в Париже одержали победу в своем первом матче на Ротенбауме. К сожалению, им пришлось сняться с турнира.

Эллерс остается оптимистичным. "Мы на верном пути", - сказал он, глядя на результаты медицинских обследований. "Результаты МРТ были очень обнадеживающими". Сейчас главная задача - уменьшить отек в суставе перед началом чемпионата. Их цель - как можно скорее возобновить тренировки с мячом.

В эти выходные чемпионы Клеменс Виклер и Нильс Эллерс продолжат свой путь на чемпионате Германии по пляжному волейболу в Тиминдорфе. Эллерс, восстанавливающийся от травмы, надеется, что они смогут полностью возобновить тренировки перед выходными соревнованиями.

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